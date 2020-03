JOE BATTE UN COLPO – BIDEN VINCE LE PRIMARIE DEM IN CAROLINA DEL SUD CON 30 PUNTI DI DISTACCO SU SANDERS. FONDAMENTALE IL VOTO DEGLI AFRO-AMERICANI, CHE LO SOSTENGONO IN QUANTO EX VICE DI OBAMA E GRAZIE AL SUPPORTO DEL POTENTISSIMO DEPUTATO JIM CLYBURN – SANDERS MINIMIZZA (È ANCORA IN TESTA NEL NUMERO DI DELEGATI) E TRUMP TWITTA: “LA VITTORIA DI ‘SLEEPY JOE’ DOVREBBE ESSERE LA FINE DELLA CAMPAGNA DI ‘MINI MIKE’ BLOOMBERG” - VIDEO

LA VITTORIA DI JOE BIDEN IN CAROLINA DEL SUD

1 – USA 2020, JOE BIDEN VINCE PRIMARIE DEM IN SOUTH CAROLINA

(LaPresse/AP) - Joe Biden trionfa nelle primarie democratiche in South Carolina grazie al sostegno degli elettori afroamericani. L'ex vicepresidente dell'amministrazione Obama sale così al secondo posto, dopo Bernie Sanders, tra i candidati democratici in corsa per la Casa Bianca, superando l'ex sindaco di Sotuh Bend Pete Buttigieg, e le senatrici Warren e Klobuchar.

supporter di biden in carolina del sud

joe biden con la moglie jill e la figlia ashley dopo la vittoria alle primarie in carolina del sud

2 – USA 2020, BIDEN: GRAZIE SOUTH CAROLINA, BATTEREMO TRUMP

joe biden vince le primarie in carolina del sud

(LaPresse) - "Grazie, South Carolina! Per tutti coloro che sono stati abbattuti, emarginati e lasciati indietro - questa è la vostra campagna. Insieme, vinceremo questa nomination e batteremo Donald Trump". Così su Twitter Joe Biden dopo la vittoria alle primarie Dem in South Carolina.

joe biden

3 – USA 2020, TRUMP: VITTORIA BIDEN È LA FINE DI BLOOMBERG

supporter di biden in carolina del sud 2

(LaPresse) - La vittoria di Joe Biden alle primarie della Carolina del Sud "dovrebbe essere la fine della campagna-barzelletta di 'Mini' Mike Bloomberg. Dopo la peggiore performance del dibattito nella storia dei dibattiti presidenziali, Mini Mike ora ha fatto dividere a Biden i suoi pochissimi elettori - e ora Biden - gliene sta portando via molti!". Così su Twitter il presidente Usa Donald Trump ha commentato la vittoria di Biden alle primarie Dem in South Carolina.

4 – USA 2020, SANDERS: NON SI PUÒ VINCERE IN TUTTI GLI STATI

il tweet di donald trump sulla vittoria di biden in south carolina jim clyburn endorsa joe biden

(LaPresse) - "Non sarà l'unica sconfitta. Ci sono molti Stati in questo Paese. Nessuno li vince tutti". Così il senatore del Vermont Bernie Sanders dopo la sconfitta alle primarie Dem in South Carolina dove ha trionfato Joe Biden. "Ora entriamo nel Super Tuesday", ha aggiunto Sanders.

supporter di biden in carolina del sud 3 bernie sanders 1 supporter di biden in carolina del sud 1 ashley e jill biden 1 donald trump a un comizio in south carolina 1 pete buttigieg in south carolina a una messa tra i neri donald trump a un comizio in south carolina comizio di donald trump in south carolina supporter di joe biden in carolina del sud amy klobuchar pete buttigieg bernie sanders 2 tom steyer ashley e jill biden joe biden con la moglie jill e jim clyburn dopo la vittoria in carolina del sud jim clyburn joe biden tom steyer supporter di biden in carolina del sud 4 ashley, jill e joe biden sul palco con james clyburn elizabeth warren