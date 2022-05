JOE, MA ‘NDO BIDEN? - ENNESIMO SONDAGGIO CHOC PER IL PRESIDENTE AMERICANO: SOLTANTO IL 39% DEI CITTADINI STATUNITENSI APPROVA IL SUO OPERATO - ORMAI ANCHE GLI ELETTORI DEMOCRATICI INIZIANO A ESSERSI ROTTI LE PALLE DELLE GAFFE E DELL’INADEGUATEZZA DI “SLEEPY JOE”: SOLO IL 33% DI LORO SOSTIENE CHE IL PAESE STIA ANDANDO NELLA GIUSTA DIREZIONE…

joe biden intervistato da lester holt per nbc

Ennesimo sondaggio choc per il povero Joe Biden. Secondo la rilevazione di AP-NORC Center for Public REsearch, soltanto il 39% degli statunitensi approva l’operato del presidente in carica. Ormai anche gli elettori democratici hanno perso fiducia in “Sleepy Joe”: solo il 33% sostiene che il Paese stia andando nella giusta direzione. È un crollo di consensi tremendo per il “disaster-in-chief”, considerando che ad aprile la percentuale di approvazione tra chi votava il partito dell’asinello era al 49%.

yoon suk yeol joe biden

In generale l'approvazione di Biden tra i democratici è del 73%, un calo sostanziale rispetto all'inizio della sua presidenza. Secondo AP-NORC, è la prima volta che scende sotto l'82%.

Non si tratta di una voce isolata: secondo il sito di statistiche FiveThirtyEight, la media del gradimento di Biden è attualmente al 41,1%. Non a caso, il presidente Usa cerca di limitare le sue apparizioni pubbliche: venerdì ricorrono i 100 giorni dall’ultima intervista, rilasciata il 10 febbraio a Lester Holt della NBC.

Un dato molto interessante è anche quello relativo ai voti degli ispanici: a maggio del 2021, il 55% supportava il presidente, adesso soltanto il 26. È importante perché il voto dei latino-americani è stato cruciale per la vittoria contro Trump.

