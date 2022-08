19 ago 2022 08:53

IL JOKO DELLE TRE CARTE – IL PRESIDENTE INDONESIANO, JOKO WIDODO, ANNUNCIA CHE XI JINPING E VLADIMIR PUTIN PARTECIPERANNO AL VERTICE DEL G20 DI NOVEMBRE. SE COSÌ FOSSE, I DUE PRESIDENTI SI INCONTREREBBERO DI PERSONA PER LA PRIMA VOLTA DALL’INVASIONE DELL’UCRAINA. MA WIDODO HA FATTO I CONTI SENZA GLI USA: BIDEN DA MESI FA PRESSIONI SULL’INDONESIA PER NON INVITARE PUTIN - FRA L'ALTRO NON È LA PRIMA VOLTA CHE WIDODO FA CASINI CON ANNUNCI ROBOANTI