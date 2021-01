KIM CE L'HA ENORME E LO MOSTRA - IN COREA DEL NORD IL "CICCIO" DITTATORE HA SALUTATO DURANTE UNA PARATA MILITARE IL NUOVO MISSILE BALISTICO SOTTOMARINO, DEFINITO "L’ARMA PIÙ POTENTE DEL MONDO PER CONTRASTARE IL NOSTRO PIÙ GRANDE NEMICO, L’AMERICA" - LA STRATEGIA È SEMPRE LA STESSA: AGITARSI PER RICHIAMARE L'ATTENZIONE DI WASHINGTON E FARSI RIDURRE LE SANZIONI, ANCHE SE BIDEN ORA HA ALTRE PRIORITÀ...

Da www.corriere.it

i missili di kim 6

Cappotto di pelle nera, colbacco e grande sorriso. Così Kim Jong-un ha salutato al chiaro di luna la sfilata a Pyongyang di un nuovo missile nordcoreano. "È l’arma più potente del mondo, un missile balistico sottomarino che dimostra la nostra forza rivoluzionaria”, ha annunciato la tv del regime.

i missili di kim

In Piazza Kim Il Sung (intitolata al fondatore della dinastia e nonno dell’attuale dittatore) si è svolta una parata celebrativa del Congresso del Partito dei lavoratori, appena concluso con la promozione di Kim Jong-un a segretario generale e la promessa di accrescere il dispositivo bellico nucleare per contrastare “il nostro più grande nemico, l’America”.

i missili di kim 8

Nella notte sono sfilati migliaia di soldati, mezzi corazzati, cavalleria, cannoni. E al centro dell’evento quattro esemplari del missile di nuovo sviluppo, progettato per essere lanciato da un sottomarino (che secondo Kim è in avanzata fase di allestimento).

kim jong un

Secondo Ankit Panda, studioso dell’International Peace’s Nuclear Policy Program «il nuovo missile sottomarino ha voluto mostrare agli Stati Uniti il progresso nello sviluppo di ordigni alimentati da combustibile solido».

i missili di kim 7

Si tratta di missili più difficili da individuare prima del lancio e che possono essere impiegati sia per un first strike, sia soprattutto per una rappresaglia in caso che il regime si trovi sotto attacco.

i missili di kim 4

Fin qui, la strategia di Kim non è cambiata: cerca di richiamare l’attenzione di Washington per ottenere riconoscimento (già accordato da Trump in tre vertici) e una riduzione delle sanzioni. Joe Biden al momento ha altre priorità: il virus sanitario (e politico); l’economia e il rapporto con Pechino. Kim sorride, ma deve essere pieno di dubbi.

i missili di kim 3 i missili di kim 2 i missili di kim 1 i missili di kim 5