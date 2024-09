Articolo di Gabriella Cerami per “la Repubblica” - Estratto

[…] In bilico ci sarebbe l’avvocata Manuela Maccaroni, conosciuta da Sangiuliano in Rai e da un anno presidente - a titolo gratuito - dell’Osservatorio per la parità di genere del dicastero. Grazie alla nuova nomina dovrebbe incassare invece 15 mila euro.

Ma anche a lei si riferirebbe Boccia, a cui era stato promesso un incarico da consulente poi sfumato quando il rapporto con l’allora ministro è diventato personale, per usare le parole di Sangiuliano, quando evoca le «tante donne» coinvolte in questo affaire che ha portato alle dimissioni dell’ex esponente di governo.

Quello di Maccaroni è un profilo che rimbalza da tempo in ambienti della Capitale legati alla cultura. Sulla scrivania del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ci sarebbe infatti la nomina dell’avvocata come componente del consiglio di amministrazione della Festa del cinema di Roma e i rumors dicono che sarebbe stato proprio Sangiuliano a sponsorizzarla al governatore. E prima ancora il nome di Maccaroni era circolato per un altro cda, quello di Musica per Roma, sempre in quota Regione Lazio. […]

Avvocata, ex magistrata onoraria e cassazionista, Manuela Maccaroni è stata consulente giuridica alla presidenza della Commissione parlamentare per l’infanzia e componente della Commissione per la tutela dei minori al ministero delle Comunicazioni.

In televisione non è un volto sconosciuto. Nel programma "Torto o ragione", una sorta di Forum di serie B condotto da Monica Leofreddi, vestiva i panni del giudice. A "Detto Fatto" su Rai2 condotto da Bianca Guaccero si occupava della rubrica "Pronto Soccorso Giuridico". Diverse le ospitate televisive, immagine disponibili in rete, tra le altre anche "Unomattina".

