ALBERTINI SI È PRESO 48 ORE PER FAR DECIDERE LA MOGLIE - L'EX SINDACO CONTINUA NEL SUO BALLETTO: SI CANDIDA O NO A MILANO PER IL CENTRODESTRA? "SARÀ UNA SCELTA DI COPPIA, RIGUARDA GLI ULTIMI ANNI DELLA NOSTRA VITA ASSIEME. PER ORA È PIÙ NO CHE SÌ. SABATO LO DIRÒ UFFICIALMENTE. MI HA TELEFONATO ANCHE LA MELONI, È STATA CORDIALE. E BERLUSCONI SU LUPI..."