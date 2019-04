LARGO AI COMPETENTI - IL PD CONFONDE L'ANIDRIDE CARBONICA CON IL COBALTO, E I MANIFESTI DI ZINGARETTI SI TRASFORMANO NELLO SPERNACCHIAMENTO DEL GIORNO SUI SOCIAL - PER INSEGUIRE L'ONDA VERDE DI GRETA, ZINGA INCIAMPA SULLA CO2, CHE CON LA ''O'' MINUSCOLA DIVENTA UN METALLO INERTE. MA ANCHE SE CI AVESSE AZZECCATO: CHE VUOL DIRE ZERO EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA? TAPPIAMO IL CULO ALLE MUCCHE? VIETIAMO LA FOTOSINTESI?

Tira una brutta aria per i competenti, ma non è lo smog a emanare cattivo odore. L' armata Zingaretti-Calenda ha rimediato infatti una bella figura di palta (siamo buoni, è Pasqua) cercando di andare dietro all' onda verde di Greta Thunberg (Landini intanto li superava a sinistra regalando alla sedicenne svedese una tessera onoraria della Cgil).

«L' Europa che salva il pianeta», ha fatto scrivere tutto tronfio il neo segretario piddino su un cartellone elettorale: «Zero emissioni di Co2 entro il 2050». Un impegno degno del Bomba.

Peccato che quella fosse la formula chimica del cobalto e non dell' anidride carbonica (si dice che Burioni abbia perso i sensi). Gli scienziati del Partito democratico avrebbero dovuto scrivere CO2 (Co2 sono due atomi di cobalto) e il Web ovviamente non ha perso tempo, infierendo sui dem con una pioggia acida di battute e citazioni (da Elio e le storie tese a Imane Fadil).

C' è da dire che il fratello del commissario Montalbano non sembra particolarmente ispirato in fatto di cartellonistica. Perché anche il penultimo prodotto dei grafici democratici era entrato nella categoria «epic fail» (gaffe di un certo livello, per chi non frequenta i social). «Garantiamo la sanità per tutti, non per pochi», diceva il cartellone. Tutto a posto a livello lessicale, se non fosse che a far sbellicare la Rete ci ha pensato il contrasto tra lo slogan trionfalista e lo scandalo della sanità in Umbria. La presidente della Regione, Catiuscia Marini, infatti, si stava dimettendo, travolta dalle carte della maxi inchiesta sui concorsi truccati.

Non resta che aspettare la prossima creazione. Dai saputelli che scrivevano «Vota la scienza, scegli il Pd» è lecito aspettarsi molto di più.