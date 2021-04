LAURA BOLDRINI VENIVA PRESA PER IL CULO GIÀ NEL 2014 PER I COMPORTAMENTI DA TIRANNO EMERSI ORA CON I MALTRATTAMENTI ALLA COLF E ALL'ASSISTENTE PARLAMENTARE - "STRISCIA LA NOTIZIA" RIPESCA UN'IMITAZIONE DI PAOLO KESSISOGLU ANDATA IN ONDA A "GIASS", SHOW SU CANALE5 BY ANTONIO RICCI: "AL FOUR SEASON, DOPO LE 9 E 30 NON DAVANO PIÙ LA COLAZIONE, UNA GRAVE E SESSISTA MANCANZA DI RISPETTO. NEGLI SPOT IN TV È SOLO LA MAMMA A SERVIRE A TAVOLA. COSA VUOL DIRE QUESTO? CHE NON HANNO LA FILIPPINA"

Tengono banco da giorni le polemiche su Laura Boldrini e la sua ex collaboratrice, che sarebbe stata trattata come assistente personale e colf. Si è parlato del fatto che la dipendente non avrebbe ricevuto la liquidazione, ma anche delle vessazioni e umiliazioni che avrebbe subito da parte dell'ex presidente della Camera.

In realtà, però, l'intera vicenda era già nota da anni. Lo dimostrano le esilaranti imitazioni che il comico Paolo Kessisoglu faceva della Boldrini a Giass, lo show condotto da Luca e Paolo su Canale 5 nel 2014.

In una delle clip, per esempio, si vede la fake Boldrini che dice: "Ho passato tanti anni a viaggiare per il mondo con la delegazione dell’Onu, ho visto tanta sofferenza e tanto dolore".

Alla domanda sul momento più difficile vissuto, la deputata interpretata da Paolo risponde: "Sicuramente a Belgrado, ma non per la guerra. Dov’ero io, al Four season, dopo le 9 e 30 non davano più la colazione, una grave e sessista mancanza di rispetto".

Ma non è tutto. In un altro video ironico, la Boldrini fake dichiara: "Che questo Paese sia alla rovina si evince dagli spot pubblicitari in tv. Non si può concepire come normale uno spot in cui i bambini e il papà sono tutti seduti ed è solo la mamma a servire a tavola. Cosa vuol dire questo? Che non hanno la filippina". Insomma, una serie di video ironici e caricaturali che sembrano aver previsto da tempo gli atteggiamenti oggi sotto accusa della Boldrini.

