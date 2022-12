30 dic 2022 17:04

LAZIO E STRAZIO: NON SARA' CHE C'E' UN PO' DI MARETTA NEL CENTRODESTRA IN VISTA DELLE REGIONALI? – GIORGIA MELONI HA TAPPEZZATO ROMA DI MANIFESTI ELETTORALI MA SI DIMENTICA DI CITARE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA, FRANCESCO ROCCA. CHE A SUA VOLTA DISERTA LA PRIMA CONFERENZA STAMPA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE (UFFICIALMENTE PER MOTIVI DI SALUTE) - IERI LA DUCETTA HA PARLATO VAGAMENTE DELLE AMMINISTRATIVE, DICENDO CHE SONO UN TEST PER IL GOVERNO - NON SARA' CHE IL SUO UNICO OBIETTIVO ERA TOGLIERSI DI MEZZO “L’AEROPLANINO” RAMPELLI?