28 ott 2022 18:00

“IL 28 OTTOBRE È UNA DATA FUNESTA DELLA STORIA ITALIANA” – IL MESSAGGIO DI LILIANA SEGRE, SENATRICE A VITA SOPRAVVISSUTA ALLA SHOAH, PER IL CENTENARIO DELLA MARCIA SU ROMA: “IL FASCISMO È STATA LA PIÙ GRANDE SCIAGURA DELLA STORIA NAZIONALE DEL SECOLO SCORSO” – “IMPEGNO PER LA PACE, PER LA DEMOCRAZIA E CONTRO IL FASCISMO E IL TOTALITARISMO DEVONO SEMPRE ANDARE INSIEME”