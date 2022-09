7 set 2022 10:40

“'MO CHE CE STACCANO ER GAS ME TOCCA GOVERNA’?” - L’IMITAZIONE IMPERDIBILE DI MAURIZIO CROZZA NEI PANNI DI GIORGIA MELONI – “MO NON E’ PIU’ UN PROBLEMA CHE POTREI ESSE FASCISTA?PERCHE' L'ITALIA NON SE BUTTA SU CALENDA, E’ STATISTA!” – CROZZA CE NE HA PER TUTTI, DALLA PARRUCCA DI “DONNA GIORGIA” ALLA CRAPA PELATA DI LETTA: “MENO MALE CHE PERDIAMO, HO LASCIATO I COGLIONI A PARIGI!” - VIDEO