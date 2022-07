20 lug 2022 14:55

“L'OCCIDENTE HA SACCHEGGIATO LE ALTRE NAZIONI E NON PUÒ PROPORRE IL SUO COME MODELLO DI SVILUPPO” - PUTIN TORNA AD ATTACCARCI CON LA RETORICA TERZOMONDISTA (HA FATTO RIPETIZIONI CON DI BATTISTA?): “IL MONDO UNIPOLARE FRENA LO SVILUPPO E ‘LA TEORIA DEL MILIARDO D'ORO’, CIOÈ L'INSIEME DELLE POPOLAZIONI DEI PAESI SVILUPPATI, È RAZZISTA E NEOCOLONIALE - COMINCIA UN'ERA IN CUI SOLTANTO GLI STATI VERAMENTE SOVRANI POTRANNO MOSTRARE ALTI TASSI DI CRESCITA” - PER “SOVRANI” INTENDE LE DITTATURE?