9 mag 2022 09:43

“L'ORRORE DI UNA GUERRA GLOBALE NON DEVE RIPETERSI" - VLADIMIR PUTIN ALLA PARATA DELLA VITTORIA NON ANNUNCIA LA MOBILITAZIONE GENERALE, ANZI, SEMBRA ABBASSARE UN PO' LA CRESTA: "IL NOSTRO È STATO UN ATTO PREVENTIVO, ABBIAMO RISPOSTO A UNA MINACCIA DIRETTA AI NOSTRI CONFINI. L'OCCIDENTE STAVA PREPARANDO UN’INVASIONE. LA RUSSIA È SEMPRE STATA FAVOREVOLE ALLA CREAZIONE DI UN SISTEMA INDIVISIBILE PER LA SICUREZZA, MA LA NATO NON HA VOLUTO ASCOLTARCI. L’AGGRESSIONE IN CRIMEA È STATA UNA MINACCIA AI NOSTRI CONFINI” - POI SI RIVOLGE ALLE FORZE ARMATE IN DONBASS: “COMBATTETE PER LA SICUREZZA DELLA PATRIA E PER IL FUTURO" E ANNUNCIA UN DECRETO PRESIDENZIALE PER AIUTARE LE FAMIGLIE DEI SOLDATI MORTI - VIDEO