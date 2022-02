"MAI SI ERA ARRIVATI COSÌ IN BASSO PUR DI GETTARE FANGO SU REPORT" - SIGFRIDO RANUCCI AL CONTRATTACCO DOPO L'ARTICOLO DEL "RIFORMISTA" SUL PRESUNTO ACQUISTO DI UN VIDEO DA UN LATITANTE: "SAREBBE BASTATO LEGGERE NEI LORO ARCHIVI PER CAPIRE CHE È STATA SERVITA UNA POLPETTA AVVELENATA. INVECE HANNO PREFERITO SERVIRE IL TERZO DOSSIER FALSO CONTRO DI ME. QUELL'AUDIO ERA STATO REGISTRATO DA DUE EMISSARI DI TOSI CON L'INTENTO DI BLOCCARE UNA MIA INCHIESTA... VIDEO