“AMICI GAY FATE COME DI MAIO” – MARTINA DELL’OMBRA LA TOCCA PIANISSIMO E MONTA SULL’ELEFANTE NELLA STANZA: “CONSIDERANDO I CONGRESSI DELLA FAMIGLIA E IL CLIMA A METÀ TRA ALTO E BASSO MEDIOEVO, AFFITTATE UNA FIDANZATA A ORE PER UNO SHOOTING FOTOGRAFICO BEN FATTO E FUGATE OGNI SOSPETTO” – “CERTO, LIMONARLA VI FARÀ SCHIFO, MA TRANQUILLI” - VIDEO

Da www.spyit.it

LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA DA CHI

“Amici gay vi consiglio di fare come Di Maio e di affittare una fidanzata ad ore per fugare ogni sospetto” con queste parole la comica Martina Dell’Ombra attacca il Ministro Luigi Di Maio accusandolo di mentire all’Italia fingendo un fidanzamento che non esisterebbe.

martina dell'ombra

“Considerando i congressi della famiglia, le esternazioni di Fontana, ed il clima a metà tra Alto e Basso MedioEvo – scrive Dell’Ombra – vi consiglio AMICI GAY, di fare come Di Maio: affittare una fidanzata ad ore per uno shooting fotografico ben fatto e fugate ogni sospetto”.

“Certo – continua il post – limonarla vi farà schifo. Ma tranquilli, il fotografo in quel caso si premurerà di riprendervi di spalle, come potete vedere bene nell’immagine sottostante. Un piccolo sacrificio, per una grande tranquillità”.

