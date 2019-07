PRONTO IL RIBALTONE PER FAR FUORI SALVINI - L’ACCUSA DI BELPIETRO: CONTE, CHE VENIVA DESCRITTO COME IL “PREMIER MARIONETTA”, ORA VIENE CONSIDERATO UN GRANDE STATISTA PERCHÉ, INTRALLAZZANDO CON L'ESTABLISHMENT ITALIANO ED EUROPEO, GARANTIREBBE AI 5 STELLE UNA MAGGIORANZA ALTERNATIVA IN CASO DI CRISI DI GOVERNO, ALLA FACCIA DEGLI ELETTORI (E DEL CAMBIAMENTO)