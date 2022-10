24 ott 2022 15:27

“ANDIAMO AVANTI NELLA COSTRUZIONE DI UN ESERCITO DI LIVELLO MONDIALE” – XI JINPING, SBRIGATA LA PRATICA DEL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA CINESE, NON FA PIÙ NIENTE PER NASCONDERE LE SUE MIRE ESPANSIONISTE: “SI DEVE APRIRE UNA NUOVA FASE DI SVILUPPO DI UN ESERCITO FORTE, RICONOSCENDO CHE HA FATTO GIÀ UN GRANDE PASSO IN AVANTI NELLA MODERNIZZAZIONE E CAPACITÀ DI COMBATTIMENTO EFFETTIVA”