A CHI GIRANO I MELONI? A SALVINI! DIETRO LE ASSENZE DEI MINISTRI DELLA LEGA IN AULA CI SONO LE TENSIONI SULL’UCRAINA E SULLE NOMINE: NELLO SCHEMA CHE CIRCOLA, AL CARROCCIO SAREBBE PERÒ RISERVATO IL SOLO AD DI TERNA (COME DAGO-RIVELATO SALVINI AVREBBE VOLUTO ENEL MA C'E' IL VETO DELLA DUCETTA ANCHE SULLA PRESIDENZA A PAOLO SCARONI GRADITO AL CAPITONE) – LA PREMIER DURISSIMA SULLE ARMI A KIEV: TRA I DEPUTATI DI FDI C’È CHI RICORDA SOTTOVOCE I TRASCORSI DEI VERTICI DEL CARROCCIO CON RUSSIA UNITA - CALENDA FA IL MARAMALDO: “IL GOVERNO E’ GIA’ IN CRISI” - LA PARTITA SULL’EMERGENZA IDRICA: E ANCHE LÌ SALVINI NON FA SCONTI... - IL DAGOREPORT SULLE NOMINE