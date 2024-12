“BEPPE SALA? UN INFLUENCER IN FASCIA TRICOLORE MENTRE MILANO BRUCIA, UNO STUPRO OGNI VENTI ORE" – FEDEZ APRE IL DISSING SULLA SICUREZZA COL SINDACO CHE RISPONDE PER LE RIME: “NON MI SEMBRA CHE LUI ABBIA CONTRIBUITO ALLA SICUREZZA MILANESE, SE VOGLIAMO DIRLA TUTTA (IL RIFERIMENTO E’ ALLA RISSA SEGUITA DAL PESTAGGIO AL PERSONAL TRAINER CRISTIANO IOVINO E ALLE AMICIZIE CON GLI ULTRAS DEL MILAN, GLI STESSI POI ARRESTATI NELLA MAXI INCHIESTA SULLE CURVE) – LA CONTROREPLICA DI FEDEZ

(di Gioia Giudici) (ANSA) - Il sindaco Giuseppe Sala? Un "influencer in fascia tricolore", mentre "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore". In un freestyle a Real Talk, format cult dedicato al rap italiano, Fedez ha sparato a zero sulla sicurezza a Milano, tirando in ballo direttamente il primo cittadino.

"Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese - ha commentato il sindaco Sala - se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui". "È il tuo lavoro, non il mio" ha replicato via instagram a stretto giro il rapper di Rozzano, postando poi anche i suoi risultati dal wrapped di Spotify, seguiti da un emblematico dito medio rivolto non si sa bene a chi.

Di certo c'è che Fedez nell'ultimo anno è stato più spesso sulle pagine di cronaca che in quelle degli spettacoli, e non solo per la separazione dalla moglie, seguita all'ormai celebre caso del pandoro gate, che ha segnato la fine della saga dei Ferragnez. Da quando ha lasciato la casa di famiglia, il 35enne Federico Lucia è finito coinvolto in diversi casi di cronaca, a partire dalla rissa dello scorso aprile in un club milanese seguita dal pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino.

Una vicenda chiusa con un accordo, firmato alla presenza dei loro legali, con il quale Iovino ha rinunciato a sporgere querela per l'aggressione subita in via Traiano, a Milano, da un gruppo di 8-9 persone. Fedez, riconosciuto da due testimoni e immortalato anche dalle telecamere di sorveglianza, era stato iscritto nel registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso.

Per procedere con questi ultimi due reati, però, erano necessari la querela e il referto medico da parte della persona offesa, che tuttavia quella notte stessa aveva rifiutato il trasporto in ospedale e che non avrebbe collaborato alle indagini. Nella nuova vita di Fedez anche le amicizie con gli ultras del Milan, gli stessi poi arrestati nella maxi inchiesta che alla fine dello scorso settembre ha azzerato le curve.

Al fianco di Fedez, infatti, nell'ultimo periodo c'erano sempre il bodyguard Christian Rosiello e l'amico Islam Hagag. Stretto era anche il legame con Luca Lucci, ex capo della curva sud del Milan, citato nel freestyle: "Io e il capo della curva ci chiamavamo, non sapevo fosse un reato avere un rapporto umano".

Dopo l'inchiesta tra le tifoserie, in cui Fedez non è indagato, tra i consiglieri comunali qualcuno ha anche chiesto al sindaco di revocare al rapper l'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza milanese, che aveva ricevuto insieme alla moglie Chiara Ferragni nel 2020. Nel freestyle, Fedez cita tra le rime anche lei, che appena tornata da una vacanza in Lapponia con i figli, oggi su Instagram anziché replicare ha preferito pubblicare le immagini del suo incontro con Bianca Balti, la bellissima modella che ha di recente annunciato di essere in cura per un tumore alle ovaie al terzo stadio.

