“BERLUSCONI MI DISSE 'UNA DI QUESTE SERE CI VEDIAMO A CENA A ROMA, ALLE DONNE CI PENSA SGARBI'. RISPOSI CHE CON ME QUESTA COSA NON FUNZIONA...” – VINCENZO SPADAFORA A "UN GIORNO DA PECORA RACCONTA UN RETROSCENA DEI GIORNI DELL'ELEZIONE AL QUIRINALE, E NON PERDE L'OCCASIONE PER TIRARE UNA RANDELLATA GIUSEPPE CONTE: “SIAMO ANDATI A PRENDERLO SU UNA SPIAGGIA DI GAETA E L’ABBIAMO FATTO PREMIER. ABBIAMO SBAGLIATO, CI DOVREBBE FARE UN REGALO DI NATALE..."

Da “Un giorno da Pecora – Rai Radio1”

Conte vicino al popolo? “Lui interpreta la parte di chi sta vicino agli ultimi. Ma è una cosa degli ultimi due anni, non c’è nulla di simile nella sua storia”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato prima con M5S e poi con i diamaiani. Però Conte ha creato il reddito di cittadinanza.

“Mica l’ha fatto Conte. Ricordo perfettamente conversazioni nelle quali lui non era mai troppo convinto, diceva che andava cambiato, modificato, che non bisognava dare semplicemente questo sussidio. Aveva sicuramente posizioni diverse rispetto ad ora”. Il suo rapporto con l’ex premier non è quello di una volta. Per ricucirlo le farebbe un regalo di Natale?

“Siamo andati a prenderlo su una spiaggia a Gaeta e lo abbiamo fatto premier, ce lo dovrebbe proprio far lui il regalo di Natale, lo aspettiamo da anni…” Però lo avete fatto premier due volte. “E abbiamo sbagliato due volte...” Chi doveva fare il premier prima dell’attuale leader M5S? “C’era una lista proposta da noi di tre persone: c’era un prefetto, una donna altra dirigente dello Stato e Giuseppe Conte”.

La donna in questione era Letizia Moratti? “No, giuro di no. E’ come ho detto un’alta dirigente dello Stato - ha spiegato a Un Giorno da Pecora - che fa ancora questo lavoro. Così come anche il prefetto in questione è ancora in carica”.

"La politica? E’ la mia grande passione. E io sono sicuramente di c.sinistra”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Vincenzo Spadafora, ex ministro e deputato prima con M5S e poi con i dimaiani. Sarebbe possibile un suo ingresso Pd?

“Questa cosa la sto guardando per ora, ma forse è meglio guardarla da fuori al momento”. Voterà alle primarie del Partito Democratico? “Voterò se mi iscriverò al Pd, ma ora sto decidendo cosa fare, oggi è l’unica forza politica che sceglierei, questo è sicuro”.

“Ho sentito una sola volta nella mia vita Berlusconi, nel periodo delle elezioni del Presidente della Repubblica. Ero uno di quelli nell’elenco delle telefonate fatte da Sgarbi”. Il racconto, fatto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è dell’ex ministro e sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Spadafora, che ai conduttori Lauro e Cucciari ha rivelato, per la prima volta, questo aneddoto legato al leader forzista.

“Una sera mi chiama Vittorio, che è un mio amico, e mi passa Silvio. All’inizio pensavo fosse uno scherzo”. Cosa le disse il Cavaliere? “Mi parlò un quarto d’ora spiegandomi i motivi per cui avrei dovuto scegliere lui per il Colle. La cosa più divertente però è stato il finale della chiamata”. Quale? “Mi disse: una di queste sere ci vediamo a cena a Roma. Ma non si preoccupi: alle donne ci pensa Vittorio”. E lei come rispose? “No, presidente con me questa cosa non funziona…E dietro si sentiva la voce di Sgarbi che diceva ‘no, Silvio!’”, ha concluso Spadafora a Un Giorno da Pecora.

