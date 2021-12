27 dic 2021 10:06

“BERLUSCONI È DIVISIVO ANCHE PER IL CENTRODESTRA” - ANCHE GIULIANO URBANI, EX MINISTRO E FONDATORE DI “FORZA ITALIA” SCARICA IL “BANANA” NELLA CORSA AL COLLE: “SAREBBE UN PRESIDENTE SUPER PARTES PIÙ NELL'APPARENZA CHE NELLA SOSTANZA. IN QUESTO MOMENTO STORICO AL PAESE SERVE UNA PRESIDENZA CHE UNISCE, NON CHE DIVIDA" - "SI CANDIDA AL QUIRINALE PERCHÉ CERCA UNA RIVALSA IN TERMINI DI IMMAGINE" - L’AUSPICIO DEL MATTARELLA BIS: "SAREBBE LA SOLUZIONE MIGLIORE". DRAGHI RIMANGA AL GOVERNO, ALTRIMENTI…”