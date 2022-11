17 nov 2022 19:58

“BERLUSCONI VUOLE VOLARE A MOSCA PER PORTARE PUTIN AL TAVOLO NEGOZIALE” – LA RIVISTA BRITANNICA FILO-CONSERVATRICE, “SPECTATOR”, LANCIA LA BOMBA SUL “BANANA”, CON UN ARTICOLO DEL GIORNALISTA NICHOLAS FARRELL, CHE VIVE DA ANNI IN ITALIA. LA RIVELAZIONE SAREBBE ARRIVATA DURANTE UN COLLOQUIO CON SGARBI: “IL SUO JET È GIÀ IN STANDBY”. MA DA FORZA ITALIA SMENTISCONO TUTTO: “IPOTESI MAI CONSIDERATA”