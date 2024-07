“BIDEN È UN FOTTUTO TESTARDO” – ANCHE QUEGLI INGRATI DELLO STAFF DI “SLEEPY JOE” LO STANNO ABBANDONANDO: COMMENTANDO LE ULTIME NOTIZIE SUL PRESSING DEI BIG DEL PARTITO DEMOCRATICO SUL PRESIDENTE, FONTI VICINE AL VEGLIARDO COMMANDER IN CHIEF LASCIANO TRAPELARE IRRITAZIONE PER LA SUA DECISIONE DI NON MOLLARE – ANCHE OBAMA È ORMAI USCITO ALLO SCOPERTO, MA L’UNICO FATTORE CHE PUÒ CONVINCERE IL PRESIDENTE A RITIRARSI SONO I SOLDI: SE LA FUGA DEI DONATORI CONTINUA, È DAVVERO SPACCIATO

LA REAZIONE DI JOE BIDEN ALL ATTENTATO A DONALD TRUMP - MEME BY OSHO

Traduzione dell’articolo di Steven Nelson, Ryan King e Carl Campanile per https://nypost.com/

Joe Biden "è fottutamente testardo" e si rifiuta ancora di rinunciare alla candidatura democratica. È quanto hanno dichiarato giovedì al Post fonti vicine all'ottantunenne presidente, nonostante le speculazioni secondo cui potrebbe farsi da parte questo fine settimana dopo che l'ex presidente della Camera Nancy Pelosi si è unita agli ammutinati che lo esortano a ritirarsi.

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

Jim VandeHei e Mike Allen di Axios - due dei più autorevoli giornalisti politici di Washington - hanno riferito giovedì che "diversi democratici di alto livello" ritengono che il comandante in capo sia sottoposto a pressioni così forti da indurlo a farsi da parte.

Ma fonti vicine a Biden hanno detto di non esserne così sicure, anche dopo che mercoledì un fiume di notizie indicava che sia Pelosi che il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer avevano avvertito privatamente Biden che i sondaggi mostravano che avrebbe potuto perdere con una valanga di voti, condannando altri democratici al voto del 5 novembre, mentre il co-presidente della campagna elettorale di Biden Jeffrey Katzenberg avrebbe avvertito che i fondi dei donatori si stavano prosciugando.

attentato a donald trump foto di evan vucci 1

"Penso che chiunque dica di sapere cosa sta succedendo nella mente di Biden stia mentendo", ha detto al Post una fonte vicina alla Casa Bianca. "Ma sembra che il vento sia cambiato questa mattina". "Conosco bene la mente di Biden. È così fottutamente testardo", ha detto la fonte.

Un altro insider di Biden ha detto: "Forse sta cambiando idea, ma non credo che queste persone lo sappiano in un modo o nell'altro. Credo che nessuno lo sappia, tranne la sua famiglia [e i consiglieri della Casa Bianca] Steve [Ricchetti], Mike [Donilon] e Anthony [Bernal]".

Una terza fonte di Biden ha detto che la diagnosi di COVID-19, che lo ha costretto a interrompere un viaggio in Nevada mercoledì, gli ha fatto guadagnare un po' di tempo per recuperare nella sua casa di vacanza nel Delaware.

joe biden barack obama

Il campo di Biden nega di aver preparato un piano di transizione per far subentrare Kamala. "Non credo che abbandoni questo fine settimana quando ha il COVID", ha detto questa persona. "Non credo nemmeno che abbandoni fino a quando non vedrà un piano per la sostituzione e non sono sicuro che il lavoro sia stato fatto".

La vicepresidente Kamala Harris, 59 anni, è ritenuta la più probabile sostituta di Biden in cima alla lista democratica. "Penso che sia molto orgoglioso e che se vede un percorso, non si ritirerà", ha detto la terza fonte. Ma penso anche che se non riusciranno a dimostrargli che qualcun altro può vincere, penserà: "Allora rimango"".

Giovedì, la campagna per la rielezione di Biden ha dichiarato ai giornalisti che "non sta elaborando alcuno scenario in cui il Presidente Biden non sia in cima alla lista".

nancy pelosi joe biden

Non è chiaro quale sia l'esatto sondaggio interno che Pelosi e Schumer hanno condiviso con Biden, ma si ritiene che rifletta un drastico calo del sostegno e dell'entusiasmo per il presidente in carica dopo la sua pessima performance nel dibattito contro l'ex presidente Donald Trump il 27 giugno. Il deputato James Clyburn (D-SC) ha dichiarato al Post che resterà con Biden a meno che il presidente non si ritiri.

attentato a donald trump foto di evan vucci 3

"È un mucchio di stronzate. Ho appena trascorso due giorni con Biden a Las Vegas", ha detto Clyburn in un'intervista giovedì mattina. "Sono ancora d'accordo con Biden".

Ma Clyburn ha aggiunto: "Se non è Biden, vado con Harris".

Quentin Fulks, il principale vice direttore della campagna elettorale di Biden, ha dichiarato al Post che la notizia riportata da Axios, secondo cui Biden si sarebbe ritirato già nel fine settimana, è "fondamentalmente falsa".

