14 feb 2022 12:38

“BIDEN TENTA IN TUTTI I MODI DI NON FARSI PERCEPIRE DEBOLE, PER EVITARE CHE LE MIDTERM SI TRASFORMINO IN UN TRACOLLO” - IL GENERALE VINCENZO CAMPORINI, EX CAPO DI STATO MAGGIORE DELLE FORZE ARMATE: “LA STRATEGIA DEL PRESIDENTE AMERICANO MI LASCIA ASSAI PERPLESSO. ESCLUDO UN’INVASIONE IMMINENTE, MA IL RISCHIO DI UN INCIDENTE CRESCE” - “PUTIN PREME SULL'UCRAINA PER OTTENERE UN AVVIO DEI FAMOSI ACCORDI KIEV 2 DEL 2015. L’ALLEANZA CON LA CINA RISCHIA DI STRITOLARE LA RUSSIA. MOSCA SA BENE CHE IL SUO FUTURO È IN EUROPA. L'APERTURA A PECHINO SERVE SOLO A INTIMORIRE L'OCCIDENTE”