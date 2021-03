28 mar 2021 12:29

“LA BOLDRINI NON SI DISCUTE E NON DISCUTE, COME LA SUA PROVERBIALE SIMPATIA” – ROBERTO ALESSI PUNZECCHIA L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “COME TUTTI SANNO, DUE EX COLLABORATRICI SI SONO LAMENTATE PESANTEMENTE. LEI S' È DIFESA: ERA TUTTO REGOLARE, COME DA CONTRATTO, NESSUN CONTENZIOSO. POSSIBILE CHE PROPRIO DUE DONNE ABBIANO DA LAMENTARSI DEL TRATTAMENTO SUBITO DALLA SIGNORA (ERANO SUE SOTTOPOSTE)? D'ALTRA PARTE LA SIGNORA È SEMPRE STATA DALLA PARTE DELLE DONNE. NON ABBASTANZA?”