“BOLLORÉ NON È UN FINANZIERE COME GLI ALTRI, MA IL PRINCIPALE SOSTENITORE DI ZEMMOUR” - LETTA “IL FRANCESE” SI CUCINA VINCENT: “IN VIVENDI, MI DOMANDO, COME CONVIVONO CON QUESTO CONFLITTO DI INTERESSI? BOLLORÉ COSA VUOLE DALL'ITALIA?” - CALENDA RINTUZZA: “SONO FAVOREVOLE A KKR, PENSO CHE AVRANNO UNA GESTIONE MENO POLITICIZZATA DI BOLLORÉ, BASTA VEDERE COME SONO CAMBIATI I FORNITORI CON LUI. TELECOM È LA MONTEDISON DEI NOSTRI GIORNI…”

1 - TIM, L'ATTACCO DEI PARTITI: "KKR MEGLIO DI VIVENDI"

Gabriele De Stefani per “La Stampa”

Meglio Kkr di Vivendi. Lo dicono Enrico Letta e Carlo Calenda, ospiti della "Festa dell'ottimismo" organizzata dal Foglio a Firenze.

E il segretario dem aggiunge una motivazione tutta politica: Bolloré è troppo schierato con l'estrema destra francese. I partiti irrompono così nella vicenda Tim, nelle ore in cui il fondo d'investimento americano intenzionato a lanciare un'Opa sulla compagnia si prepara alla due diligence.

Il segretario del Pd e l'europarlamentare di Azione mettono nel mirino il magnate francese che ha appena vinto la sua battaglia contro l'ex ad Luigi Gubitosi:

«Telecom è la Montedison dei nostri giorni, cambia continuamente assetto societario e alla fine il business va a carte quarantotto. Io sono favorevole a Kkr, penso che avranno una gestione meno politicizzata di Bolloré, basta vedere come sono cambiati i fornitori con lui», attacca Calenda.

Per Letta, «la preoccupazione per una Tim in mano a stranieri deve essere a tutto tondo» e riguardare anche Bolloré, visto il suo attivismo politico in Francia:

«Non è un finanziere come gli altri, ma il principale sostenitore di Erich Zemmour, che è divenuto protagonista nella politica francese con un profilo inquietante. In Vivendi, mi domando, come convivono con questo conflitto di interessi? Bolloré cosa vuole dall'Italia? È più che un sostenitore di Zemmour: ha creato una televisione il cui principale protagonista è lui».

Non a caso, nei giorni scorsi era stato il leader della Lega, Matteo Salvini, a mettere nel mirino Gubitosi, grande avversario dell'azionista francese. Letta invoca anche un maggiore protagonismo del governo:

«Stiamo parlando di un settore strategico - ha continuato il segretario del Pd - in cui ci sono caratteristiche per le quali non è sufficiente un approccio da spettatore da parte dell'esecutivo.

Deve vigilare, ma io mi sento tranquillo che ci siano ad affrontare il dossier Draghi o Colao, il più adatto per una vicenda così delicata».

Oggi il segretario del Pd incontrerà i sindacati: sul tavolo la preoccupazione dei lavoratori per possibili spezzatini societari.

Sul fronte delle imprese, Carlo Bonomi chiede di «evitare partitismi e nazionalismi, penso agli Usa dove la rete non è di proprietà dello Stato». Il presidente di Confindustria dice di aver «molto apprezzato sia il passo indietro di Gubitosi per permettere al cda di esaminare l'offerta sia l'interesse del governo sulla vicenda».

claudio cerasa enrico letta festa del foglio

LUIGI GUBITOSI

eric zemmour su cnews

VINCENT BOLLORE GIOVANE

enrico letta alla festa del foglio

enrico letta matteo renzi

CARLO CALENDA MEME

