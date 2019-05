“BRINDERÒ CON LUI DALL’AMICA BIANCA BERLINGUER” – SALVINI: “NEL PAESE DI MAURO CORONA LA LEGA HA VINTO CON IL 55,3%, CONTO DI FESTEGGIARE CON LUI A ‘CARTA BIANCA’” – MA LO SCRITTORE MONTANARO LO GELA: “MA IO HO VOTATO PER I COMUNISTI DI MARCO RIZZO. SE MI VENISSE A TROVARE BRINDEREI CON UN AMARONE. ZINGARETTI? NON CREDO CHE DURERA', VADA A…” – VIDEO

1 – SALVINI E LO SFOTTÒ A MAURO CORONA: «NEL SUO PAESE LEGA PRIMA, BRINDERÒ DALLA SUA AMICA BERLINGUER»

Da www.corriere.it

MATTEO SALVINI MAURO CORONA

Matteo Salvini si concede una battuta su Mauro Corona, lo scrittore di Erto, in provincia di Pordenone, durante la conferenza stampa il giorno dopo il trionfo alle Europee. "Nel suo Paese la Lega ha vinto con il 55,3%, quindi conto di festeggiare con un bicchiere di rosso dall'amica Bianca Berlinguer", scherza il vicepremier. Corona è spesso ospite della conduttrice di "Carta Bianca", anche in veste di opinionista politico.

LEGA, MAURO CORONA: SALVINI VUOLE BRINDARE CON ME PER VITTORIA AD ERTO? MA IO HO VOTATO PER I COMUNISTI DI MARCO RIZZO

MATTEO SALVINI MAURO CORONA

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

“Le europee? Ho votato per il mio vecchio partito, la mia vecchia patria, i comunisti di Marco Rizzo”. A rivelarlo, un po' a sorpresa, è Mauro Corona, che oggi è stato ospite di Un Giorno da Pecora, la trasmissione di Rai Radio1 condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Salvini, in conferenza stampa, oggi ha detto che da lei, ad Erto, la Lega ha preso oltre il 50%, risultato che avrebbe voluto festeggiare brindando con insieme a lei con un bicchiere di rosso... “Ma io ho votato per Marco Rizzo, l'ho anche sentito recentemente”.

MAURO CORONA A UN GIORNO DA PECORA

Con che vino brinderebbe se Salvini la venisse a trovare? “Con un Amarone”. Come valuta la crescita del Pd? “Zingaretti non credo che durerà, non c'è niente di chiaro in quello che dice. Vada a farsi consigliare da suo fratello Luca, che almeno risolve i casi...”, ha tuonato Corona a Rai Radio1.

MARCO RIZZO salvini corona