Le dimissioni di Massimo Bugani, che lascia in polemica il posto di vice caposegreteria di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, «sono l'albero che cade durante il terremoto, non il terremoto». Si preferiscono le metafore, nel Movimento, per descrivere lo stato d' animo del partito. Qualunque giro di parole, pur di non essere crudi e brutali nel descrivere lo stato di depressione profonda, confusione e rabbia, in cui i Cinque stelle sono sprofondati dopo le Europee. Le tante anime che compongono il Movimento si stanno sfilacciando sotto la pressione leghista, senza un punto di riferimento che le tenga unite, senza grandi battaglie da affrontare insieme. E Max - così lo chiamano tutti nel Movimento - è una di quelle voci storiche, una di quelle anime.

È l'anello di congiunzione tra i Cinque stelle e la famiglia Casaleggio, ingranaggio silenzioso ma centrale di quel Movimento che un anno fa arrivò a vincere le elezioni e che ora lo getta ai margini, colpevole di aver mosso critiche forti ad alcuni ministri, sottosegretari e, soprattutto, al leader.

RESTA TRA I SOCI DI ROUSSEAU

L'importanza di Bugani all' interno del Movimento non si pesa tanto sulle presenze in tv, quanto sulle cariche e i ruoli che ricopre. Lascia infatti Palazzo Chigi e si dimette anche dal ruolo di coordinatore del partito in Emilia Romagna, ma rimane al suo posto di consigliere comunale a Bologna e, per ora, resta tra i soci dell'Associazione Rousseau, che detiene la proprietà dell'omonimo sito web su cui Davide Casaleggio fa passare il voto online degli iscritti grillini.

Ora, dimezzato nei ruoli e nel peso, torna nella sua Bologna. I fedelissimi di Di Maio tirano un mezzo sospiro di sollievo: «A Palazzo Chigi si vedeva sempre meno. Non poteva fare il consigliere comunale a Bologna, il vice caposegreteria di Di Maio a Roma e passare da Milano per Rousseau. I ruoli erano diventati inconciliabili».

Una posizione che non spiega, però, per quale motivo sia stato messo alla porta così: «Il capo segreteria, Dario De Falco, mi ha invitato a dimettermi - racconta Bugani al Fatto - e io ho risposto che Luigi poteva rimuovermi. Poche ore dopo mi hanno mandato un provvedimento con cui mi dimezzavano lo stipendio. A quel punto ho dato le dimissioni».

"LUIGI NON DEVE RESTARE SOLO"

Un addio che non si è consumato tra lacrime e fazzoletti bianchi. Da alcuni mesi i rapporti con Di Maio si erano raffreddati. Per alcune scelte non condivise, per un' intervista non concordata, ma soprattutto per il tentativo di riportare Di Battista e Casaleggio al centro del partito, mentre il capo politico li spingeva fuori. Bugani era ancora una voce ascoltata, ma «solo perché è una figura storica», fanno sapere dal Movimento.

E Max non nascondeva più la sua avversione per la china presa dal partito in questo anno di governo. L' ultimo sfogo, poche settimane fa, era esploso contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il suo sottosegretario Michele Dell' Orco, colpevoli di aver dato l' approvazione al Passante di Bologna, un' opera da sempre avversata dai 5 Stelle.

Non solo loro, non solo questo. Una sconfitta dopo l'altra, un cedimento dopo l'altro, Bugani aveva iniziato a mal sopportare l'isolamento di Di Maio, il ruolo dell' uomo solo al comando che sempre meno lo ascoltava. Ma c'è anche chi, tra i fedelissimi del leader, si augura che «questo momento sia il punto di caduta di un nuovo dialogo tra lui e Luigi. Max è fondamentale per il Movimento. Non può e non deve mollare». Per un motivo, in particolare: «Luigi ha bisogno di amici, in questo momento. Non deve restare solo».

