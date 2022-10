17 ott 2022 12:26

“BUGIARDO, FACCIA DI BRONZO” – LULA E BOLSONARO SE LE CANTANO AL DIBATTITO IN VISTA DEL BALLOTTAGGIO IN BRASILE! IL LEADER SOCIALISTA HA ATTACCATO BOLSO-NERO SULLA CATTIVA GESTIONE DELLA PANDEMIA – IL PRESIDENTE USCENTE HA MENATO SULLE FAKE NEWS DELLA SINISTRA E SUI GUAI GIUDIZIARI DI LULA. RISULTATO? SECONDO GLI ESPERTI È FINITO IN UN PAREGGIO…