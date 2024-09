“IL CAMPO LARGO NON HA UN’AGENDA DI GOVERNO CHE NON SIA ‘ABBASSO LA MELONI’..." – CALENDA DEMOLISCE L’ALLEANZA CON PD-M5S E FRATOIANNI - "IL RISCHIO È DI RITROVARSI DAVANTI UNA SINISTRA CHE È UN NOVELLO FRONTE POPOLARE FRANCESE INCAPACE DI ASSUMERE RESPONSABILITÀ DI GOVERNO – RENZI? HA PROVATO PRIMA CON LA DESTRA E ORA SI BUTTA A SINISTRA. UNA ROBA INDECOROSA" – LE VOCI SU COSTA, CARFAGNA E GELMINI CHE TORNANO IN FORZA ITALIA? GOSSIP SENZA RISCONTRI”

Giuseppe Alberto Falci per il Corriere della Sera - Estratti

CARLO CALENDA AL FORUM DI CERNOBBIO

Prima di parlare del campo largo e della coalizione del centrosinistra, Carlo Calenda, leader di Azione, fa una premessa: «Il piano di Mario Draghi è poderoso. Da un lato è molto specifico su diversi settori, dall’altro pone un problema politico enorme all’Europa. Fotografa un declino più rapido del previsto, ed è un declino finanziario, economico e industriale.

Senza dimenticare la vera questione politica: la difesa comune europea e il superamento del diritto di veto. Ecco perché noi chiederemo alla presidenza del Consiglio di aprire un dibattito parlamentare su ciò che Draghi ha detto. La mia impressione è che siamo dei sonnambuli. La situazione non ha precedenti dal 1945 in poi».

Questo contesto internazionale ed europeo complicato porta ad avvicinarvi al campo largo?

ELLY SCHLEIN CARLO CALENDA AL FORUM DI CERNOBBIO

«No. Il campo largo ha posizioni difformi al suo interno sulla politica estera, sulla politica industriale, sul lavoro, sulla giustizia, sulla Commissione europea e persino sull’agenda Draghi per l’Europa. Devo continuare? Non ha un’agenda di governo che non sia “abbasso la Meloni”. Non può pensare di candidarsi così a governare l’Italia».

Sta dicendo no alla proposta di Elly Schlein che vuole ripartire da cinque priorità?

«Sono sei mesi che su salari, sanità e scuola dico: facciamo un emendamento comune delle opposizioni alla legge di bilancio. Il problema è che non si fa. E sa perché non si fa? Perché appena mettono giù le proposte esce fuori un conto da 50 miliardi dove c’è di tutto: pensioni, taglio del cuneo fiscale, sanità, aumento degli stipendi agli statali. Il rischio è dunque di ritrovarsi davanti una sinistra che è un novello fronte popolare francese incapace di assumere responsabilità di governo».

RENZI E CALENDA COME I FRATELLI GALLAGHER - MEME BY NON LEGGERLO SULLA REUNION DEGLI OASIS

(...)

Dica la verità: lei non vuole entrare nel campo largo perché adesso è l’obiettivo di Matteo Renzi, suo ex compagno di centrismo?

«Ma figuriamoci. Noi rimaniamo dove ci hanno messo gli elettori. Matteo ha provato prima con la destra e ora si butta a sinistra senza porre una condizione di agenda o di merito. Una roba francamente indecorosa. Ma sono fatti di Schlein, non miei.

La verità è che mentre tutto crolla intorno a noi e Trump rischia di vincere le elezioni in America minacciando una guerra commerciale all’Europa e il disimpegno dall’Ucraina, noi continuiamo a parlare di fesserie: come ad esempio cosa ha fatto negli ultimi quindici giorni la fidanzata di Genny Sangiuliano.

calenda festa dell'unità

Nel frattempo il 30 settembre dobbiamo presentare il piano strutturale di bilancio che riguarda sette anni di riforme e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non sente il bisogno di incontrare le opposizioni. Ma ci rendiamo conto che abbiamo una decrescita costante della produzione industriale da 5 trimestri consecutivi e Urso continua a fare tavoli che non decidono nulla?».

(...)

Gira voce che lo stesso Costa, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, vorrebbero tornare in Forza Italia...

calenda festa dell'unità

«Enrico, Mara e Mariastella hanno ruoli politici di primo piano nel partito. Li stanno svolgendo come sempre. Per il resto non sta a me rispondere a gossip che girano da settimane senza riscontri».

GIUSEPPE CONTE E ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN CONTE carlo calenda in turchia