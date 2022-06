“CAPITONE” MARINATO – PINO CORRIAS SFOTTE SALVINI E LA GENIALE IDEA DEL VIAGGIO A MOSCA: “CONSIDERATA IN DECIBEL, L'ONDATA DI PERNACCHIE HA STUPITO PERSINO LUI CHE NON SI ASPETTAVA UN SUCCESSO COSÌ IMMEDIATO, COSÌ COMPLETO DA RENDERE IL VIAGGIO (A QUESTO PUNTO) PERFETTAMENTE INUTILE” – “JENA”: “IL PROBLEMA DI DRAGHI NON È CHE SALVINI VADA A MOSCA, BENSÌ CHE MAGARI POI TORNI” – BEPPE SALA: “SE CI STA ALMENO UN ANNO, LO PORTO IN SPALLA IO”

Mayor of Milan Beppe Sala mocks Matteo Salvini's "mission" to Russia: "If he stays there at least a year I will take him there on my shoulders". May 30, 2022. pic.twitter.com/HpQadgpVl6 — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) May 30, 2022

MATTEO SALVINI MARIO DRAGHI

1. BENSÌ

Jena per “La Stampa”

Il problema di Draghi non è che Salvini vada a Mosca, bensì che magari poi torni.

2. MATTEO PERFETTO MAESTRO ZEN: LE CAZZATE GLI BASTA PENSARLE

Pino Corrias per “il Fatto quotidiano”

I maestri Zen del tiro con l'arco, superata la soglia del dodicesimo Dan, smettono di tirare le frecce, ma solo lo pensano chiudendo gli occhi. E pensandolo, fanno sempre centro. La loro bravura è così sperimentata che immaginare il tiro equivale a farlo. Non c'è più la freccia che corre, ma è il pensiero che raggiunge il bersaglio. Matteo Salvini ha raggiunto quella identica perfezione nel suo campo specifico, quello delle sontuose cazzate.

salvini con la maglietta di putin

Non deve più commetterle per fare centro e suscitare gli applausi del pubblico elettorale. Gli basta pensarle. E appena pensate, dirle: "Quasi quasi vado a Mosca a incontrare Putin per parlargli di pace". Ah, sì. E quando? E come? Con il solo bagaglio a mano?

"Magari vado domani, oppure sabato - ha detto pensoso -. Vorrei proporre a Putin la pace invece dei cannoni. Dare il mio contributo. E salvare tanti bimbi ucraini".

salvini in polonia meme 4

Nessuno ci aveva pensato prima di lui a una impresa del genere, partire per Mosca così, su due piedi, tanti saluti alla fidanzata, al governo, all'Europa, alla Nato: che ci vuole? L'ammirazione è stata immediata, unanime. Tutti i suoi alleati si sono precipitati ad accendere i riflettori per lo spettacolo e pure la brace dove cucinare il protagonista: "Avete sentito il progetto di Matteo? Vuole andare a Mosca".

SALVINI PUTIN

"A Mosca!

""Non a Usmate. Non a Cesenatico. Non al Papeete".

"Bellissimo. E poi?

""Un taxi fino al Cremlino".

"Giusto. La piazza che già lo vide trionfare. E quindi?

""Una bella citofonata al portone: Vlad, è qui che si spaccia la pace?

""Come ai vecchi tempi".

"Quello era solo allenamento".

"Verso la perfezione Zen".

"Si scaldava le sinapsi per la grande impresa".

salvini in polonia meme 6

"Ieri salvare i bolognesi dalla droga. Oggi il pianeta dalla guerra".

Tre mesi fa Salvini Matteo stava ancora al nono Dan delle scempiaggini e voleva migliorarsi. Per questo partì per la Polonia, fino a raggiungere il confine con l'Ucraina, paesello di Przemysl, in una terra già così piena di profughi sgomberati dalle bombe di Putin che era meglio informarsi almeno da un tassista, prima di farsi vedere, travestito da colomba. Lui niente sapeva, poverino. Era così fiero del suo passato ("Tra Putin e Merkel vi lascio la Merkel e mi tengo Putin tutta la vita") che salì ignaro sul patibolo dove il sindaco Wojciech Bakun lo aspettava imbracciando in mondovisione la maglietta con il faccione di Putin che proprio Salvini aveva indossato qualche mese prima con scritto: Armata russa".

salvini in polonia meme 5

"Russa" anziché "Rossa", era questa la battuta di cui Matteo andava più fiero, proprio mentre i suoi astuti colonnelli discutevano di provvigioni leghiste sul petrolio russo ai tavoli del celebre Hotel Metropol di Mosca, dove i camerieri ex Kgb, non innaffiano i fiori sui tavoli, per non bagnare i microfoni.

Considerata in decibel, l'ondata di pernacchie ha stupito persino lui che non si aspettava un successo così immediato, così completo da rendere il viaggio (a questo punto) perfettamente inutile.

"Forse rinuncio", ha detto in serata commosso. Poi ha chiuso gli occhi, dandolo per fatto, come i maestri Zen quando dormendo, giocano a Mosca cieca.

salvini in polonia meme 3 PUTIN E L'ITALIA salvini in polonia meme 1 fotografi italiani urlano buffone a salvini in polonia salvini in polonia meme SALVINI PUTIN 22