Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera

SILVIO BERLUSCONI

Luciano Nobili racconta la telefonata di Berlusconi: «Caro Luciano, che piacere, ma lei verrebbe qui a cena a parlare di Quirinale con me, Sgarbi e tre giovani amiche? Mi dicono che pure lei è sensibile all’argomento…e poi so che ama abbracciare gli ulivi, come la capisco, qui ho un ulivo secolare, lo potrebbe abbracciare con tranquillità… come quali ulivi? No, non l’Ulivo di Prodi, quelli veri! Mi scusi ma lei non è l’onorevole Ciampolillo? Ah lei è Nobili… mi scusi tanto ma Sgarbi mi fa un casino con questi telefoni…però sia chiaro: l’invito a cena con le tre giovani amiche è sempre valido!»

