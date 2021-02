“A CASA FINALMENTE” – “PIERFURBY” CASINI ANNUNCIA SUI SOCIAL DI ESSERE STATO DIMESSO DALLO SPALLANZANI DOVE ERA STATO RICOVERATO PER COVID: “ANCORA POSITIVO PURTROPPO, MA SERENO E TRANQUILLO. L’ISOLAMENTO DOMICILIARE È COMUNQUE MEGLIO” – ADESSO PROSEGUIRÀ LE CURE A CASA, IN ISOLAMENTO DOMICILIARE E…

Chiara Severgnini per "www.corriere.it"

«A casa finalmente. Ancora positivo purtroppo, ma sereno e tranquillo. L’isolamento domiciliare è comunque meglio». È quanto scrive Pier Ferdinando Casini su Instagram a corredo di una sua foto — scattata, a quanto sembra, prima delle dimissioni. «Desidero ringraziare chi si è preso cura di me: i fantastici operatori sanitari ed anche i tanti che si sono preoccupati e mi hanno mandato messaggi di affetto. L’amore aiuta sempre», aggiunge il senatore. Casini si è ammalato dieci giorni fa: aveva annunciato lui stesso di aver contratto il virus, durante L’aria che tira su La7.

In un primo momento, il senatore — già presidente della Camera — si era curato a casa. «Sono sereno, il gusto l’ho mantenuto integro. Ho una febbriciattola che sto tenendo sotto controllo con la tachipirina. Bisogna controllare la tosse perché parte in modo laico e poi potrebbe colpire i polmoni», aveva dichiarato in un’intervista al Corriere. Ma dopo qualche giorno, alla vigilia del voto in Senato per la fiducia al governo di Mario Draghi, le sue condizioni erano peggiorate e così l’ex presidente della Camera era stato ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma.

Dall’ospedale, Casini aveva lasciato filtrare qualche aggiornamento sulle sue condizioni di salute tramite i social. Una settimana fa, ad esempio, aveva scritto scherzosamente: «Tranquilli, i dinosauri non si estinguono». A Palazzo Madama, subito prima del discorso programmatico del presidente del Consiglio, la presidente del Senato gli aveva rivolto un augurio di pronta guarigione, subito seguito dagli applausi — bipartisan — dell’Aula. Ora, dopo qualche giorno di ricovero, Casini è stato dimesso: proseguirà le cure a casa, in isolamento domiciliare.

