TRAVAGLIO: LA SINDROME DI STOCCOLMA CHE HA COLPITO I 5STELLE ALLA CADUTA DI CONTE - “DI MAIO S'È SCUSATO PER AVER AVUTO RAGIONE SULL'EX SINDACO DI LODI, ARRESTATO NEL 2016 PER AVER TRUCCATO UNA GARA D'APPALTO. MA SIMONE UGGETTI NON SI DIMISE PERCHÉ GLIELO CHIEDEVANO LE OPPOSIZIONI (M5S E LEGA). ORA È STATO ASSOLTO IN APPELLO: LA GIUSTIZIA COSÌ RIDOTTA CHE ASSOLVE PURE CHI CONFESSA. RESTA DA CAPIRE DI COSA DOVESSE SCUSARSI DI MAIO E CHE SIA SALTATO IN MENTE A CONTE DI LODARE IL SUO AUTODAFÉ’’