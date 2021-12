“CASINI? ESCLUSO. E' UNO CHE TRADISCE” – LO "ZIO SILVIO" BERLUSCONI, CHE AMBISCE AL QUIRINALE, INFIOCINA PIERFURBY CHE SI E’ INABISSATO COME UN PALOMBARO PER GIOCARSI LE SUE CARTE PER IL COLLE - RONCONE: "UOMO DELLE ISTITUZIONI, SEDUTTORE INNATO, RESTA UN DEMOCRISTIANO ANCORA STUPENDAMENTE AMBIZIOSO E FURBISSIMO. E QUINDI E’ IL PRIMO A ESSERE CONSAPEVOLE DI QUANTO LA SPONSORIZZAZIONE DEL SOLO RENZI SIA INSUFFICIENTE…"

Fabrizio Roncone per il “Corriere della Sera - Sette”

pierferdinando casini silvio berlusconi funerali di paolo bonaiuti 23

Notizie di Pier Ferdinando Casini? «A me segnalano un lungo colloquio tra lui ed Enrico Letta». «Forse ha incontrato Giuseppe Conte». «Un mio amico dice di averlo visto con Renzi». «Vabbe, certo: e Matteo che vuole portarlo al Quirinale...».

Ecco, appunto: poiche e li che Casini intende andare ad abitare per i prossimi sette anni, intanto, e sparito. Sott’acqua. Un palombaro. Perche e cosi che si fa. La regola, del resto, e la stessa che vale in Santa Sede: chi entra in Conclave da Papa, esce di sicuro vestito da cardinale. Per questo Casini cerca di farsi dimenticare. Solo che e un po’ difficile.

pierferdinando casini silvio berlusconi funerali di paolo bonaiuti 22

Uomo delle istituzioni (fu gia presidente della Camera), seduttore innato, resta soprattutto un democristiano ancora stupendamente ambizioso e furbissimo (da qui, il leggendario soprannome di Pierfurby). Certo e abbastanza complicato pensare che sia stata una furbata mettersi nelle mani di Renzi: un po’ perche e il genere di persona che cambia idea freneticamente, un po’ perche bisognera vedere se i suoi controversi e frequenti viaggi d’affari all’estero – Arabia Saudita, Russia: tutti Paesi ad alto tasso di democrazia – coincideranno con i giorni in cui si votera per il nuovo Capo dello Stato.

umberto bossi silvio berlusconi raffaele fitto pierferdinando casini gianfranco fini

Pero il senatore Casini, non dimentichiamolo, fu assistente di Arnaldo Forlani, un democristiano di sguardo mite e tremenda astuzia, noto anche come Coniglio Mannaro (copyright, Giampaolo Pansa): il primo ad essere consapevole di quanto, in ogni caso, la sponsorizzazione del solo Renzi sia insufficiente, e quindi lui, Pierfurby.

Che, per questo, da laggiu, dagli abissi della politica dove e andato nascondersi, continua a mantenere vivi i contatti con chi, in superficie, e gia al lavoro per stringere alleanze. Gira voce che lo Zio Silvio, il quale invece al Quirinale ambisce senza veli, abbia sentenziato: «Casini? Escluso. E uno che tradisce».

MATTEO RENZI PIERFERDINANDO CASINI

In realta, a 66 anni, Casini e soltanto uno che arriva dall’aldila della Prima Repubblica. E, in questa Seconda, ha gia appoggiato i governi Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Draghi. Sempre attraversando il Transatlantico con il suo severo abito blu. Stringendo mani, accarezzando, dispensando sorrisi benevoli. Proprio come fa chi studia per diventare presidente della Repubblica (chiaro che, se poi succede, di chiamarlo Pierfurby ce lo scordiamo).

