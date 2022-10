“UNA CATASTROFE GLOBALE CON LE TRUPPE NATO IN UCRAINA”. PUTIN TORNA A MINACCIARE L’OCCIDENTE ED ESCLUDE LA POSSIBILITA’ DI COLLOQUI CON BIDEN: “NON NE VEDO LA NECESSITA’” - INTANTO MACRON SCOPRE "LE SUE CARTE” ANTICIPANDO CHE LA FRANCIA NON RICORREREBBE AL NUCLEARE PER RISPONDERE AD UN ATTACCO DI PUTIN ALL'UCRAINA CON ARMI DI QUESTO TIPO...

«Una catastrofe globale». Questo succederà, ha avvertito il presidente russo Vladimir Putin, se si arriverà a «uno scontro diretto tra gli alleati della Nato e la Federazione russa». Nel corso di una conferenza stampa ad Astana Putin ha detto che «uno scontro diretto tra le truppe della Nato e l'esercito russo è un passo molto pericoloso che porterà a una catastrofe globale. Spero che siano abbastanza intelligenti da non farlo».

Tutte le attività di mobilitazione saranno completate in due settimane e non è prevista alcuna coscrizione aggiuntiva: lo riporta Novaya Gazeta Europa, secondo cui Putin ha detto che delle 300.000 persone che si prevede di mobilitare, 223.000 sono state convocate nell'ambito della «mobilitazione parziale», che 33.000 mobilitati sono già nelle unità e 16.000 sono impegnati nei combattimenti in Ucraina.

Putin: «Non c'è più bisogno di attacchi massicci in Ucraina»

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che al momento non c'è più bisogno di «attacchi massicci» sulle infrastrutture ucraine. Lo riferiscono la Tass e Ria Novosti. «La Russia non vuole distruggere l'Ucraina», aveva detto poco prima.

Putin: non vedo la necessità di parlare con Biden

Vladimir Putin non vede «la necessità» di colloqui con Joe Biden. Lo ha detto il presidente russo da Astana, riferendosi all'eventualità di un faccia a faccia con il presidente americano a margine del G20.

«La Russia parteciperà al prossimo summit del G20, ma non c'è ancora nessuna decisione sulla mia presenza»

Vladimir Putin, nel corso del vertice euroasiatico in corso ad Astana, ha confermato che la Russia è aperta alla prospettiva di colloqui con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass.

I primi sistemi missilistici antiaerei Nasams per la difesa aerea saranno consegnati dagli Usa all'Ucraina già questo mese. Lo ha affermato il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, secondo quanto riporta l'agenzia Unian. «C'è una decisione degli Stati Uniti di fornirci il ben noto sistema Nasams, le prime installazioni. Anche i nostri specialisti sono in fase di formazione. Saranno consegnati questo mese», ha affermato Reznikov spiegando che sono in arrivo, sempre entro ottobre, anche i sistemi di difesa aerea tedeschi IRIS-T.

Francia non userà il nucleare in caso di attacco

Emmanuel Macron ha «scoperto le sue carte» anticipando che la Francia non ricorrerebbe al nucleare per rispondere ad un attacco di Putin all'Ucraina con armi di questo tipo. È questa la critica mossa dal ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, al presidente francese, che ha recentemente voluto chiarire la posizione della Francia in merito. Parlando due giorni fa con France 2, Macron ha sottolineato che la sua dottrina prevede la difesa degli interessi fondamentali della nazione. «Questo implica che la Francia non si vedrebbe direttamente colpita se, ad esempio, si producesse un attacco nucleare in Ucraina». Macron ha quindi avvertito Mosca che in caso di ricorso alle armi nucleari ci sarebbero «gravi conseguenze»: «si troverebbe completamente isolata a livello globale». Secondo il Daily Mail il Regno Unito realizzerà la prossima settimana una serie di manovre militari per simulare un possibile attacco nucleare contro il paese.

