“UNO CHE VOTA LEGA NON CAPISCE TANTO” - OLIVIERO TOSCANI TORNA AD ARMARE LA LINGUA CONTRO SALVINI E IL CARROCCIO: “LA GENTE E’ AFFASCINATA DAI MOSTRI - QUELLI DI SINISTRA SONO PIU’ INTELLIGENTI, MENO TESTE DI CA***. IO RADICAL CHIC? E’ UN COMPLIMENTO. E POI MEGLIO RADICAL CHIC CHE BUZZURRO…”

Oliviero Toscani non perde mai l'occasione per insultare Matteo Salvini e non solo. Ospite al programma radiofonico La Zanzara, il fotografo ha criticato gli elettori leghisti: "Uno che ha votato Lega non capisce tanto, capisce fino ad un certo punto, non capisce il futuro. Capiranno, ma ci vuole tempo. Ancora non siamo civili". Mica come i "compagni": "Quelli di sinistra – rimarca – sono più simpatici, più intelligenti, più rock'n roll, più liberi, meno teste di caz***. È una cosa che ho imparato da ragazzo. Per quello sono di sinistra, non per altro. Erano più intelligenti, più interessanti rispetto a quelli di destra. A sinistra c'è più civiltà, facendo certo grandi sbagli, grandi errori…".

Poi è il turno del leader del Carroccio, o meglio, del "mostro" come lo definisce Toscani: "Anche Dracula piace, tutti vanno a vedere i film di Dracula, vanno a vedere i film dei mostri. La gente è affascinata dai mostri. C'è questa sindrome di Stoccolma". E a chi definisce il fotografo un "radical chic" risponde: "Lo sapete che è un complimento? Fantastico, non sono mica un barbone come voi. Meglio radical chic che buzzurro". Poi continua: "Ho votato Pd e me ne vanto. La prima volta in vita mia". Toscani sembra negare anche l'evidenza dei voti ottenuti da Salvini alle europee: "A Riace la Lega è il primo partito, ancora non hanno capito bene. Sono confusi. È logico, c'è tanta gente confusa. Non siamo ancora un paese civile".

