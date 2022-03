“CHIEDO AGLI STATI EUROPEI DI SOSTENERE LA NOSTRA BATTAGLIA. SE CADE L’UCRAINA, CADETE ANCHE VOI” – ZELENSKY SI MOSTRA IN TV PER SMENTIRE LE VOCI RUSSE SU UNA SUA FUGA E RINGRAZIA ERDOGAN PER IL SUPPORTO - PUTIN RINGHIA: “KIEV ACCETTI TUTTE LE NOSTRE CONDIZIONI” – LA CENTRALE DI ZAPORIZHZHIA È ORA SOTTO IL CONTROLLO DELLA RUSSIA MA L’INCENDIO E’ STATO SPENTO… - VIDEO

Nella notte tra giovedì e venerdì la Russia ha bombardato la zona di Enerhodar dove sorge la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Nello stabilimento è scoppiato un incendio. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo un colloquio con Zelensky, ha lanciato l’allarme. Il premier britannico Johnson ha detto che Putin minaccia tutta l’Europa. L’Aiea ha fatto sapere che le radiazioni della zona sono sotto controllo. Intanto dalla città ucraina meridionale di Kherson, sul Mar Nero, che i bollettini russi davano per conquistata due giorni fa, arrivano ancora notizie di combattimenti, con le truppe di Mosca che sono riuscite solo ora a occupare la sede del municipio. L’incendio a Zaporizhzhia è stato spento ma la centrale è ora sotto il controllo della Russia.

L’intervento di Zelensky dopo le voci sulla fuga

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto nel tardo pomeriggio italiano per elogiare i combattenti ucraini impegnati nella resistenza armata contro la Russia. L’intervento arriva anche per smentire le voci su una sua fuga. «Faccio appello agli Stati europei – ha detto -. Scendete in strada e sostenete la nostra battaglia».

Blinken e von der Leyen: «Insieme contro Putin»

«Siamo risoluti, determinati, uniti». La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha parlato in una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. In mattinata c’è stato l’incontro a Bruxelles. «Noi sappiamo che il conflitto è tutt’altro che finito e restiamo pronti a adottare ulteriori sanzioni se Putin non si fermerà e tornerà indietro dall’invasione. Putin è via via più isolato nella comunità internazionale, ma nonostante le proteste del mondo l’esercito russo va avanti».

Zelensky ringrazia Erdogan

Il presidente Zelensky ha comunicato via Twitter di aver avuto un colloquio telefonico con il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan. Lo ha ringraziato per il «consistente supporto». Zelensky ha anche ringraziato il principe di Abu Dhabi Mohammed Bin Zayed, con il quale ha discusso sulla cooperazione contro la Russia.

Putin a Scholz: «Kiev sia ragionevole nei prossimi colloqui»

Nella telefonata con il cancelliere tedesco Olaf Scholz avvenuta oggi, il presidente russo Vladimir Putin ha detto di sperare che «Kiev abbia una posizione ragionevole durante il prossimo round di colloqui», che si terranno nel weekend. A darne notizia è lo stesso Cremlino, citato dalla Tass. Scholz, secondo quanto diffuso in un comunicato tedesco, avrebbe invece chiesto a Putin di sospendere le ostilità in Ucraina e consentire gli aiuti. Scholz ha anche detto di «essere molto preoccupato», perché da giorni ci sono «immagini e notizie terribili dall’Ucraina».

