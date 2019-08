“COL PD SIAMO MORTI” - I MILITANTI GRILLINI SU FACEBOOK ATTACCANO L’INCIUCIO E TIFANO UN REMAKE DEL GOVERNO GIALLOVERDE: “DOVEVATE ESSERE IL CAMBIAMENTO E STATE PER ALLEARVI CON CHI AVETE SEMPRE COMBATTUTO. SIETE COME TUTTI GLI ALTRI” - AL CONTRARIO, SULLA PAGINA FACEBOOK DI ZINGARETTI, SPUNTANO TANTI COMMENTI A FAVORE DI GIUSEPPE CONTE: “È UNA PERSONA PERBENE. AMATO DALLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEGLI ITALIANI”

1 - CRISI, SU PAGINA FACEBOOK ZINGARETTI TANTI COMMENTI PRO CONTE

(LaPresse) - Tanti commenti in favore di Giuseppe Conte sotto il video della diretta Facebook effettuata ieri da Nicola Zingaretti. E' quanto si può notare sul profilo social del segretario dem dove in molti lo invitano a non far saltare la trattativa con il M5S sul nome del premier. "Sono del Pd, ritengo assurdo rompere sul nome di Conte", scrive un utente. "E' una figura amata dalla stragrande maggioranza degli italiani è apprezzata in Europa", gli fa eco un altro. Un terzo infine mette in luce come il presidente del Consiglio sia "una persona perbene".

2 – L' IRA DEI MILITANTI GRILLINI SUI SOCIAL "UNA VERGOGNA, COL PD SIAMO MORTI"

Federico Capurso per “la Stampa”

«Siamo in guerra e la vinceremo. La Rete è dalla nostra parte», diceva Gianroberto Casaleggio quando il grillismo e il web erano una cosa sola. Quando alla base di tutto c' era l' attento studio degli umori che circolavano fluidi nei social network e ogni decisione politica passava innanzitutto da lì. Ma se la Rete è ancora lo specchio dell' anima grillina, allora il riflesso che rende oggi al suo leader, di fronte alla prospettiva di un accordo con il Pd, è quello di un popolo disorientato, impaurito, che non condivide le scelte di chi lo rappresenta nel Palazzo.

«Torna con Salvini» - «Andiamo al voto» - «Mai con il Pd»: le pagine di Luigi Di Maio e degli altri big del Movimento sono da giorni sommerse da indicazioni confuse, ma tutte accomunate da un forte sapore di dissenso. Sono elettori e simpatizzanti che - lo dicono chiaramente - non comprendono come si possa formare un governo con quello che fino a ieri veniva chiamato «il partito di Bibbiano» e, poco prima, «il partito delle banche».

Se si getta uno scandaglio nella Rete grillina, in questi giorni si raccoglie rabbia. Il discorso di Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale, postato sul proprio profilo Facebook, raccoglie in poche ore più di 19mila commenti. Qualcuno arriva da profili fake - senza foto, con pochi amici dai nomi esotici e alti livelli di privacy impostati -, qualcun altro da leghisti che si camuffano chiedendo di riabbracciare Matteo Salvini, altri da semplici naviganti propensi allo scherno degli avversari politici.

Ma la delusione degli attivisti e dei simpatizzanti M5S è una marea impossibile da distorcere. Il commento più votato è quello di Ciccio M., primo degli indignados con oltre 4mila "like": «Voi dovevate essere il cambiamento e state per allearvi con chi avete sempre combattuto al grido di onestà. Siete diventati esattamente come tutti gli altri. Cambiate nome per rispetto a chi vi ha votato». E chi segue, anche nei giorni successivi, lasciando il proprio pensiero sulla bacheca del leader, non toglie il possibile governo con il Pd dal mirino.

Nemmeno se Di Maio interviene su Facebook per chiedere al presidente brasiliano Jair Bolsonaro di «salvare l' Amazzonia» dagli incendi. I suoi elettori lo trascinano in un batter d' occhio sotto i campanili italiani: «Fate bene a parlare di altro - scrive ad esempio Claudio R., che sul suo profilo Facebook vanta simpatie per l' intero stato maggiore pentastellato -. Come si può fare un' alleanza con un partito che ha votato per 14 mesi contro di noi?

Adesso per magiare va bene tutto! Siete attaccati alle poltrone! Vergogna!». L' ombra di chi promette l' addio al Movimento si fa sempre più grande. «Siete politicamente finiti», commenta Antonio T. prima di lanciare il suo anatema: «Salutate questo elettore e la sua famiglia. Mai più». Torna, come un boomerang, il «partito di Bibbiano e delle banche». Lo ricorda Corrado M. e come lui tanti altri, a volte anche più accurati: «A luglio - scrive Francesco D. a Di Maio - dicevi che con il partito di Bibbiano non volevi avere nulla a che fare. Lascerò il M5S se mai doveste allearvi con loro. Non mi macchierò di questa vergogna». Sulle pagine di chi invece osteggia la trattativa e vorrebbe tornare con Salvini o a nuove elezioni, fioccano complimenti. Ne riceve soprattutto Gianluigi Paragone, che più degli altri si è esposto criticando il tentativo di accordo con il Pd. «Parole sante», scrive Paolo G. sotto il post con cui il senatore M5S critica la spocchia del Pd e chiede, in sostanza, di non stringere nessun accordo.

Ma l' assemblea parlamentare del Movimento ha dato mandato al capo di trattare per formare un governo con il Pd e chi si oppone, almeno in Parlamento, è in minoranza. Ed è in questo passaggio che si consuma la spaccatura più profonda, quella tra elettori ed eletti. Tra chi, dopo anni di propaganda contro il Partito democratico, non ne vuole sapere di sventolare all' improvviso una bandiera rossa, e chi invece da "onorevole" fa richiami alla «responsabilità istituzionale» e non vuol sentir parlare di iscritti o di voto online, ma è deciso più che mai a condurre in porto la trattativa con i dem. E in questa frattura c' è anche il nodo del voto online su Rousseau. In molti, tra i parlamentari, non vorrebbero lasciar votare gli iscritti sulla piattaforma di Davide Casaleggio, per evitare - dicono i maliziosi - il rischio di una bocciatura. Ma anche qui gli attivisti ironizzano: «Uno vale uno. Quindi decide Beppe?». La manifestazione di protesta, ormai, è permanente.

