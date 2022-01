“COME STAI, VECCHIO CINGHIALONE MAIALONE?” - EPICO SCAMBIO TRA VITTORIO SGARBI E DE LUCA, CON IL VECCHIO SGARBONE CHE SALUTA IL GOVERNATORE CAMPANO CON UN “DON VINCENZO”, E QUELLO LO BLASTA. POI LO RIMPROVERA: “METTITI QUESTA CAZZO DI MASCHERINA” - ALTRE CHICCHE DAL PARLAMENTO: “PERCHÉ AVETE MASSACRATO IL POVERO FRATTINI E NON AVETE SCRITTO CHE CROSETTO FA IL…” - VIDEO

Perle dal Parlamento, nel quarto giorno di voto per il Quirinale. Ma qui, la politica c'entra poco. Certo, trattasi di due assoluti protagonisti della politica, ma non si parla, almeno per una volta, di corsa al Colle, gossip, nomi e retroscena. Si parla dell'incontro tra Vittorio Sgarbi e Vincenzo De Luca, di cui dà conto Aldo Cazzullo nella sua imperdibile diretta-WhatsApp sul sito del Corriere della Sera.

Poche righe, una manciata di caratteri, per raccontare un faccia a faccia strepitoso. Scrive infatti Cazzullo: "Memorabile incontro, sia pure un po’ formale, tra Sgarbi e De Luca: Come state, don Vincenzo?». Come stai tu, vecchio cinghialone maiale?", la risposta del governatore della Campania. Come sempre vulcanico, imprevedibile e fuori dagli schemi.

Tra le altre curiosità, le parole di un ministro anonimo, rilanciate sempre da Cazzullo: "Perché voi della libera stampa avete massacrato il povero Franco Frattini e nessuno ha scritto che Guido Crosetto fa il sindacalista dei produttori di armi? E ora fate la campagna per Elisabetta Belloni capa dei servizi? Persone degnissime, però la verità deve valere per tutti", sussurrava il ministro ricordando la disparità di trattamento tra alcuni dei protagonisti di questa corsa al Colle.

