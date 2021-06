“È CONCENTRATO, SA QUEL CHE VUOLE” – TORNATO IN RUSSIA, PUTIN TESSE LE LODI DI BIDEN IN VISTA DEL NUOVO INCONTRO TRA SEI MESI: “CONOSCE PERFETTAMENTE LA MATERIA DI CUI SI DISCUTE, È ESTREMAMENTE PREPARATO” - PER LO ZAR È STATA L’OCCASIONE PER FARE LO SHOW, MOSTRANDOSI APERTO IL DIALOGO, MA SULLE QUESTIONI DECISIVE USA E RUSSIA SONO DISTANTI. MA SULLA CINA...

Fabrizio Dragosei per il "Corriere della Sera"

Non ci sono stati passi avanti significativi nei rapporti tra i due paesi, non è stato raggiunto alcun accordo di rilievo, al di là del ritorno in sede degli ambasciatori. Ma Vladimir Putin è molto soddisfatto del faccia a faccia con Joe Biden e ritiene che il suo nuovo interlocutore oltre Atlantico sia tutt' altro che «addormentato», come dice Donald Trump.

Ieri, tornato in patria, il presidente russo ha colto la prima occasione (un incontro con futuri funzionari pubblici) per tessere le lodi del suo omologo americano. «Conosce perfettamente la materia di cui si discute, è estremamente preparato». Altro che «Sleepy Joe»: «E' concentrato, sa quello che vuole ottenere e lo fa molto abilmente».

E tutto questo nonostante gli incontri a ripetizione avuti con gli alleati europei, i giorni di lavoro, il viaggio: «Ha volato da un continente all' altro, con il jet lag e tutto il resto. Io so cosa significa».

Mancava solo che affermasse di aver visto la sua anima nel corso del colloquio, come disse di lui George Bush al primo incontro (e la cosa viene tutt' ora rinfacciata all' ex presidente Usa). Putin si è limitato a raccontare che l' atmosfera è stata «del tutto amichevole». Poi ha aggiunto: «Siamo riusciti a capirci; ognuno ha compreso le posizioni dell' altro su diversi punti chiave. In molte aree queste divergono, ma abbiamo individuato questioni sulle quali possiamo lavorare per avvicinarci in futuro».

Il vertice, in realtà, non è andato del tutto come Putin sperava, a cominciare dalla sua durata. Al Cremlino avevano parlato di quattro o cinque ore «e anche di più», ma in realtà i due hanno parlato per tre ore, in parte con i soli ministri degli Esteri e in parte con delegazioni allargate.

Il prolungamento dell' accordo Start era già nelle cose, così come la conseguente ripresa dei contatti tra gli esperti dei due paesi per un futuro rinnovo.

Ma non c' è stato alcun progresso sulle questioni salienti. Gli Stati Uniti vorrebbero includere le nuovi armi russe, come il drone atomico sottomarino; il Cremlino chiede di inserire la difesa missilistica Usa ed eventuali armi spaziali.

Scontato appariva anche il ritorno in sede dei rispettivi ambasciatori, ritirati per consultazioni nel momento in cui le relazioni erano al minimo.

Su tutto il resto si è preso atto delle differenze. Gli Usa accusano Mosca degli attacchi cibernetici ma Putin sostiene che nel mondo la maggior parte degli hacker colpiscono dagli Stati Uniti.

Anche in questo campo gli esperti si metteranno al lavoro assieme, ma difficilmente potranno arrivare a una conclusione univoca. Sull' Ucraina sono solo stati citati i vecchi accordi di Minsk che però per ora sembra impossibile resuscitare. E' stato Biden a volere l' incontro e Putin ha accolto subito la proposta che lo rilancia sullo scacchiere internazionale. Tanto che Trump ha potuto sostenere in un' intervista che quello di mercoledì «è stato un bel giorno per la Russia. Non abbiamo ottenuto niente e abbiamo concesso un grande palcoscenico a Mosca».

Almeno, però, Biden non ha accettato di parlare da solo con l' ex agente del Kgb come fece The Donald nel 2018 a Helsinki. E ancora non sappiamo se gli rivelò qualche segreto.

