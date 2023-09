“LA CONFINDUSTRIA È GOVERNATA DA PROFESSIONISTI SENZA AZIENDE CHE SI AUTOPERPETUANO TRA DI LORO” – CARLETTO CALENDA SVELENA CONTRO IL GRUPPO DI INDUSTRIALI: “BONOMI HA TENUTO UN ‘PIPPOZZO’ SENZA PARLARE DI COSE CONCRETE. E ORA VORREBBE PRESIEDERE LA LUISS PER DIRITTO FEUDALE” – IL CASO: BONOMI, NON LAUREATO, NON PUÒ SEDERE A CAPO DEL CDA DELL'ATENEO PERCHÉ È STATA INTRODOTTA UNA LEGGE DAL MINISTRO BERNINI (IL CUI CAPO DI GABINETTO È MARCELLA PANUCCI, EX CONFINDUSTRIA) CHE PRECLUDE LA POSSIBILITÀ AI NON LAUREATI DI ESSERE AL VERTICE DELLE UNIVERSITÀ...

ARTICOLI CORRELATI

Da “Il Fatto Quotidiano”

carlo calenda

Carlo Calenda va all’attacco di Confindustria in seguito alla pretesa di Carlo Bonomi di diventare presidente dell’Università Luiss pur non avendo la laurea, una pretesa per “diritto feudale” la definisce in una rapida conversazione con il Fatto non lesina accuse: “Della Confindustria in cui ho lavorato si sono perse le tracce, oggi è governata da professionisti senza aziende che si autoperpetuano tra di loro”.

Il leader di Azione spiega di non essere andato all’assemblea annuale in cui “questo signore”, leggi Bonomi, “ha tenuto un ‘pippozzo’ senza parlare di cose concrete. Utilizza il Sole 24 Ore per regolare conti interni ed esterni e ora vorrebbe presiedere la Luiss per diritto feudale”.

carlo bonomi assemblea di confindustria

Calenda ha invitato gli studenti a prendere parola, perché “solo così si è classe dirigente” quella classe dirigente che la Confindustria non è più. “La Luiss è una buona università, ma vogliono trascinarla nella crisi di Confindustria, gli imprenditori dovrebbero dire qualcosa”. Calenda ha poi annunciato una interrogazione parlamentare alla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini.

carlo calenda carlo bonomi - confindustria carlo bonomi - confindustria italia morta meme di emiliano carli sul divorzio tra renzi e calenda