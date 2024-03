“IL CONGRESSO AMERICANO CI HA FATTO PERDERE SEI MESI” – ZELENSKY SBOTTA CONTRO GLI USA: BIDEN CONTINUA A PARLARE DI SOSTEGNO A KIEV, MA IL CONGRESSO NON HA SBOCCATO I 60 MILIARDI DI AIUTI – IL PRESIDENTE UCRAINO: “DATECI I MISSILI ATACMS PER COLPIRE LA CRIMEA. BIDEN? È CAUTO RIGUARDO A UN ATTACCO NUCLEARE DA PARTE DELLA RUSSIA” - CONTINUA IL REPULISTI DI ZELENSKY: LICENZIATO IL SUO PRIMO ASSISTENTE, SERGEI SHEFIR, E ALTRI FUNZIONARI…

Zelensky agli Usa: dateci i missili Atacms per colpire la Crimea

Un un’intervista al Washington Post, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato gli Stati Uniti a fornire a Kiev i missili Atacms per colpire aeroporti e aerei in Crimea. Zelensky ha sottolineato che Kiev non vuole usare i missili a lungo raggio per attaccare il territorio russo.

Quando Mosca «saprà che possiamo distruggere gli aerei, non attaccheranno dalla Crimea. È come con la flotta marittima: li abbiamo respinti dalle nostre acque territoriali, ora li espelleremo dagli aeroporti», ha assicurato il presidente ucraino. Alla domanda se ritiene che Joe Biden sia troppo cauto nel fornire armi, Zelensky ha risposto che il presidente Usa è «cauto riguardo a un attacco nucleare da parte della Russia».

Zelensky ha di nuovo invitato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare rapidamente nuovi fondi per l'Ucraina, spiegando che la capacità di respingere i russi dipende da questo. Nella situazione attuale, l'esercito ucraino può condurre operazioni offensive limitate, ma «per spodestare i russi, abbiamo bisogno di più armi». Zelensky ha anche sottolineato che, a causa delle dispute interne al Congresso, «abbiamo perso sei mesi». «Non possiamo perdere altro tempo».

Zelensky licenzia il suo primo assistente Sergei Shefir e altri funzionari

Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha licenziato il suo primo assistente Sergei Shefir. È quanto emerge da decreti presidenziali citati da Ukrainska Pravda. Zelensky, oltre a Shefir, ha destituito anche diversi consiglieri, tra cui Mikhail Radutsky. Shefir ricopriva il ruolo di primo assistente del presidente dal 2019.

Zelensky ha anche licenziato tre suoi consulenti, Mykhailo Radutsky, Serhiy Trofimov e Oleg Ustenko. Ha licenziato anche la commissaria per la garanzia dei diritti dei militari, Olena Verbitskaya, e la commissaria per le attività di volontariato, Natalia Pushkareva. Non si conoscono i motivi di questi esoneri.

