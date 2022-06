“I CONTATTI CON LA RUSSIA. SPERO ANCORA NELL’INCONTRO CON LAVROV. DAL COPASIR INTIMIDAZIONI INACCETTABILI” - IL SEGRETARIO DELLA LEGA SALVINI TORNA SUL CASO CAPUANO: “RIDICOLO CHE IL COMITATO RITENDA INDAGARE SU COSA FA IL SEGRETARIO DELLA LEGA E CHI INCONTRA". L'ATTACCO A DI MAIO: "NON RITENUTO OPERATIVO E CREDIBILE IN MOLTI PAESI". LA REPLICA DEL MINISTRO DEGLI ESTERI: "LA SUE CRITICHE? UN FILM GIÀ VISTO, UN ANTIPASTO DEL PAPEETE BIS"

«È ridicolo e oltraggioso che ci sia chi minaccia e intimidisce, che il Copasir ritenga di indagare su cosa fa il segretario della Lega e chi incontra, peraltro avendolo raccontato in tv e sui giornali. Sono intimidazioni inaccettabili» A dirlo è Matteo Salvini parlando dell’indagine del Copasir su Antonio Capuano, il consigliere del segretario leghista che starebbe organizzando il suo viaggio in Russia.

«Oggi ho sentito i vertici dei servizi di sicurezza e smentiscono qualsiasi approfondimento, indagine, inchiesta», ha dichiarato Salvini, che ha continuato: «Fortunatamente siamo in un Paese libero e per la pace a testa alta incontro tutti». Nel suo viaggio in Russia, Salvini avrebbe anche dovuto incontrare il ministro degli esteri del Cremlino Sergej Lavrov, riguardo il quale ha detto: «Dovevo incontrarlo. Non l’ho sentito. Sarebbe stato un’occasione e spero che sia un’occasione».

Salvini: «Chi parla solo di armi fa il male dell’Italia»

Il segretario della Lega ha comunque confermato che «i contatti continuano». Salvini avrebbe incontrato negli scorsi giorni l’ambasciatore russo in Italia per tre volte: «Se devo chiedere il cessate il fuoco, lo devo chiedere alla Russia che ha iniziato il conflitto», ha dichiarato. «L’ho fatto e lo rifarò con trasparenza senza chiedere nulla in cambio perché questo è l’interesse nazionale italiano. Chi lavora per la pace fa il bene dell’Italia. Chi insulta, critica e parla solo di armi e guerra fa il male dell’Italia». Salvini ha aggiunto: «Ho il diritto dovere di incontrare tutti e spero che anche altri capi di partito lo stiano facendo».

L'ATTACCO A DI MAIO

Poi l'attacco a Luigi Di Maio: "Se avessimo un ministro degli Esteri operativo e credibile...Non è in tutti i Paesi al mondo ritenuto tale, quindi tutti devono fare la loro parte". E la replica del ministro degli Esteri non si è fatto attendere: "Le critiche di Salvini? Mi sembra un film già visto. Ricordate quando fece cadere il governo Conte I? Iniziò tutto così, criticando i vari ministri del governo fino a staccare la spina. Spero di non rivedere lo stesso film. Chi spiegherà poi agli italiani che, a causa di una crisi estiva immotivata, abbiamo bruciato i 200 miliardi del Pnrr? - ha avvertito Di Maio - Lavoriamo tutti per la pace, rispettando alleanze e partner internazionali".

