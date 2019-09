“CONTE È MOLTO MOLTO SEXY” - ANNA FALCHI SI È CONVERTITA SULLA VIA DI “GIUSEPPI”: “SALVINI? IL PAPEETE È UNA ROBA DA SELVAGGI. E POI IO SONO CONTRARISSIMA ALL’UOMO A PETTO NUDO. LO VEDO DIMAGRITO, SEMPRE IN FORMA PERÒ, ANCHE SE ACCETTARE IL CONFRONTO DA MIO ZIO BRUNO VESPA È UN GRANDE ERRORE” - “CONTE È CHARMANT E HA UN CARISMA INCREDIBILE. SE FOSSI SINGLE CI ANDREI A...” – FOTOGALLERY SCINTILLANTE

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

anna falchi foto di bacco

“Conte? Mi ha conquistato, da che non mi piaceva proprio ora mi ha davvero convinta, ha personalità, mi piace molto”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Anna Falchi ha espresso il suo apprezzamento verso il premier Conte, che, pare le abbia fatto un po' mettere da parte quello per Matteo Salvini, più volte al centro di dichiarazioni a dir poco positive della showgirl. Quando si è 'innamorata' del Primo Ministro? “Quando ho visto il suo discorso al Senato, che ho seguito tutto. Alla fine non aspettavo altro che parlasse Conte. E poi, quando è partito, ha tirato fuori gli attributi: che carisma incredibile e poi è charmant”.

anna falchi 7

matteo salvini mojito al papeete

Lo trova sexy? “Molto molto sexy”. Se lei fosse single, ci farebbe un pensierino? “Ci andrei a cena subito, si, mi piace. E poi vi do una chicca: mia nipote va a scuola con suo figlio”. Lei però era una superfan di Matteo Salvini: ora chi preferisce tra i due? “Conte, non scherziamo”. Salvini ha passato l'estate pre-crisi dalle sue parti, al Papeete Beach. “Conosco quelle zone ma al Papeete non sono mai stato, è una roba da selvaggi”. Ma se c'era il Ministro dell'Interno. “Si, ma praticamente era nudo, io sono contrarissimo all'uomo a petto nudo, per me quell'immagine lì è troppo. Almeno poteva indossare una camicia”.

anna falchi 2 GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI GIUSEPPE CONTE)

Ora come vede il leader leghista? “Lo vedo dimagrito, sempre in forma però, anche se sta facendo grandissimo errore: accettare il confronto da mio zio Bruno Vespa (la Falchi è fidanzata con Andrea Ruggieri, nipote del conduttore e deputato di FI, ndr) con Matteo Renzi”. Poi la Falchi ha dato il suo giudizio sulla crisi voluta dal leghista: “si è fatto prendere la mano, con un po' di megalomania, ha sbagliato. Non avrebbe dovuto confondere il consenso del pubblico sulle piazze con l'amore vero del popolo che poi ti va a votare, magari subito dopo che hai messo in crisi il governo. Anche se il colpo finale, secondo me, glielo ha dato l'endorsement di Trump a Conte”.

andrea ruggeri anna falchi foto di bacco matteo salvini deejay al papeete di milano marittima 3

Lei è una star di Instagram: le scrivono anche politici? “Molti mi dicono che m seguono e che mi mettono 'like' ma poi non lo fanno. Mentre io con loro lo faccio sempre”. Le hanno mai proposto di fare un reality? “Si - ha detto a Rai Radio1 -me li hanno offerti tutti, ma io dico proprio no ai reality, preferisco fare una prestazione artistica. Oggi come oggi non ci andrei mai, non lascerei mai mia figlia, e non è un genere che mi piace”. Non andrebbe nemmeno a Tempations Island? “Lo hanno chiesto a me e ad Andrea. Gli ho risposto: ma come vi viene in mente?”

anna falchi lazio

Anche il suo fidanzato era d'accordo? “Lui ha lanciato questa cosa nelle sue chat, sia quella con gli amici che col partito: tutti impazziti, dalla Boschi a Berlusconi”. Ma la Boschi non fa parte di FI. “Ma noi siamo tutti amici. Anche Boccia, De Girolamo, Marattin...Ma anche Andrea non sarebbe andato ovviamente”.

matteo salvini al papeete di milano marittima 6 SALVINI CONTE anna falchi giovane salvini conte matteo salvini e giuseppe conte approvazione decreto sicurezza bis 2 meme sulla crisi di governo conte e salvini SALVINI CASANOVA PAPEETE SALVINI PAPEETE salvini conte GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE ALIAS MARK CALTAGIRONE MATTEO SALVINI BY OSHO salvini e conte matteo salvini bacia il rosario mentre parla giuseppe conte anna falchi 16 anna falchi andrea ruggeri (2) anna falchi andrea ruggeri anna falchi Anna Falchi e Federico Fellini anna falchi anna falchi sanremo anna falchi lazio