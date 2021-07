“CONTE NON PUÒ FARCI IMMOLARE PER UNA CAUSA PERSA” - LE CHAT GRILLINE SONO IN SUBBUGLIO PER IL SONDAGGIO DI DEMOS PUBBLICATO OGGI DA “REPUBBLICA”, CHE RIDIMENSIONA IL CONSENSO GONFIATO DI “GIUSEPPI”: “DRAGHI CRESCE E OGNI VOLTA CHE GLI ANDIAMO CONTRO PERDIAMO NOI. PER QUANTO TEMPO ANCORA CI DISSANGUEREMO?" - RIUSCIRÀ IL LEADER (ETERNAMENTE) IN PECTORE DEL MOVIMENTO A TENERE INSIEME I COCCI A CINQUE STELLE? E CHE FARÀ ALLA FINE SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA?

SONDAGGIO DI DEMOS/REPUBBLICA - POCO SOPRA IL 15%: 2 PUNTI IN MENO PER I 5STELLE LOGORATI DALLE GUERRE INTESTINE. SCENDE ANCHE LA FIDUCIA PER CONTE - LA LEGA È ANCORA DAVANTI AGLI ALTRI, MA ORMAI DI POCO. MEZZO PUNTO SOPRA GIORGIA MELONI, CHE HA SUPERATO IL 20%: QUASI 6 PUNTI IN PIÙ, NELL'ULTIMO ANNO. L'UNICO VERO PUNTO DI RIFERIMENTO DEGLI ITALIANI, IL GOVERNO DRAGHI. STIMATO DAL 74% DEI CITTADINI. PRATICAMENTE, 3 ITALIANI SU 4. IN ASSOLUTO, SI TRATTA DEL LIVELLO PIÙ ELEVATO REGISTRATO, NEGLI ULTIMI 5 ANNI

2 - M5S: CHAT IN SUBBUGLIO, 'ATTACCHI A DRAGHI NON CI FANNO BENE, COSI' CI DISSANGUIAMO'

La pax tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte permette al M5S di tirare una boccata d'ossigeno. Ma il nodo giustizia e i proclami barricaderi dei 'contiani' e dei parlamentari più insofferenti all'idea di una permanenza del Movimento nel governo Draghi alimentano le tensioni di queste ore.

L'ala governista intanto fa muro, forte delle rilevazioni che attribuiscono all'attuale presidente del Consiglio un larghissimo consenso. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, infatti, le chat 5 Stelle, dopo la parentesi di concordia di ieri con tanto di foto distensiva tra Conte e Grillo, oggi tornano a friggere. Il motivo sta negli ultimi sondaggi, secondo cui il crollo del Movimento è per gran parte imputabile alla situazione di incertezza in casa grillina.

Le rilevazioni di Demos per l'Atlante Politico pubblicate oggi su Repubblica mostrano un M5S in caduta libera poco sopra il 15%, ossia altri 2 punti in meno rispetto agli ultimi 2 mesi. Un lasso di tempo che, a detta di molti eletti grillini, coincide con lo stallo creatosi a causa della vicenda statuto e con le barricate alzate dai 'contiani' nei confronti di Mario Draghi.

Lo stesso Conte perde ben 9 punti, pur conservando una popolarità molto elevata (59%) che fra gli elettori del M5S supera il 91%. D'altra parte l'attuale Presidente del Consiglio continua invece a crescere e piace praticamente a 3 italiani su 4, arrivando alle vette del 74%. Il livello più alto mai raggiunto negli ultimi 5 anni, secondo l'analisi. "Draghi cresce e ogni volta che gli andiamo contro perdiamo noi. Per quanto tempo ancora ci dissangueremo?", si leggeva nelle chat pentastellate già nelle prime ore di questa mattina. "Quando Conte si mette in testa di andare contro Draghi perdiamo consenso", continuano i messaggi. "Forse adesso che i sondaggi danno ormai stabilmente in calo pure lui (Conte), si convincerà di non farci immolare per una causa persa", attacca un altro deputato grillino.

L'ex premier, però, non sembra intenzionato a fare passi indietro sulla riforma della Giustizia elaborata dalla guardasigilli Marta Cartabia. Conte, assicurano fonti a lui vicine, darà battaglia sulla prescrizione per stoppare quello che il giurista pugliese ha già bollato come il ritorno "a un'anomalia italiana".

Nei prossimi giorni il leader in pectore del Movimento vedrà il premier Draghi proprio per parlare della spinosa questione della giustizia, tema che è stato al centro di un'accesa assemblea congiunta domenica scorsa, a poche ore dalla finalissima degli Europei di calcio. Nel frattempo c'è da chiudere il discorso leadership. Tra oggi e domani l'annuncio della data del voto sullo statuto, che verrà pubblicato prossimamente sul nuovo sito del M5S.

Gli iscritti avranno a disposizione uno spazio temporale per presentare le loro osservazioni. Dopodiché la rivoluzione 'contiana' potrà avere inizio, con la scelta delle figure che andranno a comporre gli organi del neo Movimento. Si parte dai vice che saranno chiamati ad affiancare l'ex premier: i nomi in pole sono quelli dei contiani Stefano Patuanelli, Paola Taverna, Lucia Azzolina, Mario Turco. Ma si parla anche della sindaca torinese Chiara Appendino e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Spetterà a Grillo, invece, designare i membri degli organi di garanzia: collegio dei probiviri e Comitato dei garanti. (di Antonio Atte)

