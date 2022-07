CHE FINE HA FATTO TA-ROCCO CASALINO? “LA VERSIONE DEI NEMICI INTERNI È CHE “CONTE L’HA MESSO IN PANCHINA PER UN PO’” – LUI GLISSA: “SONO PARECCHIO INCASINATO, STO SEMPRE SU ZOOM…” NELLE ULTIME APPARIZIONI IN PUBBLICO, CASALINO AVEVA MOSTRATO SUL TELEFONINO L’ANTEPRIMA DEL COMUNICATO CHE AVREBBE ANNUNCIATO L’USCITA DEI 5 STELLE DALLA MAGGIORANZA. SOLO CHE IL FACCIA A FACCIA TRA CONTE E DRAGHI HA FINITO CON LO SCONFESSARE QUELLA LINEA - LA NOTA DI CASALINO: "SMENTISCO OGNI VIRGOLETTATO A ME ATTRIBUITO..."