30 nov 2022 10:33

“CONTINUO A SPERARE CHE DA PARTE DEL PD CI POSSA ESSERE UN'APERTURA” – LETIZIA MORATTI PROVA A TIRARE DALLA SUA PARTE I DEM IN VISTA DELLE REGIONALI IN LOMBARDIA: “CON IL PARTITO DEMOCRATICO HO CERCATO DI IMPEGNARMI A UN CONFRONTO CHE PER LORO SONO MOLTO IDENTITARI: AMBIENTE, LAVORO, LEGALITÀ, IL TEMA DELLA SANITÀ PUBBLICA. SU QUESTI TEMPI PURTROPPO NON SONO RIUSCITA AD AVERE UN RISCONTRO MA RIENTRANO TUTTI NEL MIO PROGRAMMA E QUINDI CONTINUO A SPERARE"