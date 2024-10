“LA COSTITUENTE RIDÀ OSSIGENO AL M5S, BEPPE GRILLO NON LA FERMERÀ” – GIUSEPPE CONTE TIRA DRITTO VERSO L’ASSEMBLEA DEL 23 E 24 NOVEMBRE IN CUI IL MOVIMENTO DOVRA’ DECIDERE QUALE VOLTO AVERE ALLA FACCIA DELLE LAGNE DI BEPPEMAO: “NESSUNO, NEMMENO LUI, PUÒ IMPEDIRE ALLA BASE DI DISCUTERE E DI CONFRONTARSI, IN NOME DI QUEL PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE SU CUI È NATO IL MOVIMENTO" – “NOME E SIMBOLO? DECIDERÀ LA BASE”

GIUSEPPE CONTE VS BEPPE GRILLO

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - L'assemblea costituente ha come obiettivo "ridare ossigeno al Movimento, rilanciare le nostre battaglie e dar vita a nuove proposte per il Paese. Il tutto con un processo di democrazia partecipativa dal basso che non ha eguali in Europa. Questo weekend sono partiti i tavoli deliberativi tra gli iscritti del M5S e il 23 e 24 novembre ci ritroveremo tutti a Roma per l'Assemblea finale".

giuseppe conte beppe grillo

Lo ha detto in un'intervista a Qn, il presidente di M5s, Giuseppe Conte. Tra i nodi da risolvere ci saranno la questione del simbolo e del nome, e a farlo sarà "la base: saranno gli iscritti a decidere se e come modificare nome e simbolo. È un processo costituente che non si può fermare", ha sottolineato. E alla domanda su come siano i suoi rapporti con Grillo, Conte è tornato a ripetere: "Ho sempre rispettato Grillo e il suo ruolo di Garante. Ma nessuno, nemmeno lui, può impedire alla base di discutere e di confrontarsi, in nome di quel principio della partecipazione e della democrazia su cui è nato il Movimento".