Luigi Di Maio, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, risponde con un certo vittimismo ad una domanda ironica della conduttrice. "Matteo Renzi è invecchiato improvvisamente quando è arrivato Di Maio. Le imputano molto la gioventù?". E il capo politico del Movimento 5 stelle ribatte serioso: "No, mai in maniera manifesta. Non sento mai dire che sono troppo giovane.

Sicuramente, negli ultimi 18 mesi da ministro mi hanno incolpato di tutti i problemi e i mali dell'Italia che quelli di 30 anni prima non avevano risolto". Poi, sulla crisi dell'Ilva: "L'avevamo risolta. Una mattina Arcelor Mittal si è svegliato e ha detto 'abbiamo sbagliato i conti'. Le cambiali però nessun imprenditore ha il favore che gliele paghi lo Stato".

Bianca Berlinguer, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, parla dopo l'intervista a Luigi Di Maio e attacca il governo: "A me sconcerta il fatto che un giorno si parla di una tassa e il giorno dopo si è pronti a rimodularla: si sta creando nell'opinione pubblica la sensazione che questa sia una manovra fatta solo esclusivamente di nuove tasse", dice senza troppi giri di parole la conduttrice di Cartabianca su Raitre. Poco prima Di Maio aveva detto: "Abbiamo fatto il più grande blocco di aumento di tasse degli ultimi dieci anni". Affermazione che evidentemente non ha affatto convinto la Berlinguer.

